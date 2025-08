Sagra Sos Pipiriolos 2025 a Montresta: scopri il programma e menù di sabato 26 luglio 2025!

Vai di fretta? Ecco i punti principali:

Tra suoni, sapori e storia, il paese tra Bosa e Alghero rinnova una delle sue tradizioni gastronomiche più sentite in una cornice di festa popolare con una serata all’insegna dei sapori locali.

Sagra Sos Pipiriolos a Montresta: torna sul nostro blog la “Sagra de Sos Pipiriolos” a Montresta, che si svolgerà nella serata di sabato 26 luglio 2025 . Nel corso di questo articolo scopriremo cosa sono “Sos Pipiriolos”, il programma (che prevede anche musica e divertimento), il menù della sagra e qualcosa di più su Montresta “la Greca“, località che si trova tra Bosa e Alghero, nel nord ovest della Sardegna.

Cosa sono Sos Pipiriolos:

Sos Pipiriolos è la pasta fresca tipica di Montresta, piccolo borgo della Planargia, a due passi da Bosa, nel nord della provincia di Oristano, in direzione Alghero (invece di fare la litoranea, prendete la strada che va verso l’interno). Per la precisione è una pasta trafilata al bronzo attraverso una macchina rudimentale che in tutta la Sardegna viene utilizzata solo in due paesi: Montresta e Ula Tirso.

Caratteristica di questa pasta è quella di essere molto porosa, facilitando l’assorbimento del condimento, solitamente sugo di agnello, maiale o cinghiale, che viene solitamente accompagnata da formaggio pecorino o caprino grattugiato.

Durante la sagra troverete sos Pipiriolos conditi con sugo fatto come una volta con carne di maialetto (su ghisadu) e pecorino locale, molto buono.

La preparazione dei Pipiriolos, che si è mantenuta pressoché invariata nel corso degli anni, è un processo lungo e meticoloso. Le casalinghe creano un impasto di farina di semola, acqua e sale, che viene poi diviso in lunghi tubicini. Questi vengono introdotti nel tamburo del torchio.

Una volta riempito il tamburo, inizia la pressione: un disco di bronzo si muove lungo il tamburo forato. Dopo 4 o 5 rotazioni complete, calcolata la giusta lunghezza, la pasta viene tagliata, staccata e adagiata delicatamente sul tavolo per farla essiccare.

Ingredienti dei sos Pipiriolos: pasta di semola di grano duro, sugo di pomodoro, carne di suino, formaggio pecorino, aglio, cipolla, prezzemolo, basilico, sedano, carote. Allergeni: glutine, lattosio, sedano.

Menù della Sagra dei Pipiriolos:

Menù a 15 euro: pasta al sugo di maialetto a ghisadu e pecorino (porzione abbondante), pane fatto in casa, anguria, vino e acqua compresi.

Durante la sagra sarà possibile acquistare anche i Pipiriolos da portar via e cucinare a casa (pensate che ne sono stati preparati oltre un quintale), così come il pane fatto in casa a km0 con il lievito madre, dolci seadas e altre delizie locali.

Programma Sagra Pipiriolos, Montresta:

Sabato, 26 luglio 2025:

dalle ore 20:00 – Piazza Sant’Antonio – Sagra de sos Pipiriolos

durante la serata – Piazza Sant’Antonio – Musica e animazione

E’ presente un’area camper, dove poter parcheggiare, ma senza servizi.

Montresta la Greca:

La curiosità principale di Montresta è la sua nomea di “paese dei Greci“. Pare infatti che, non tantissimo tempo fa, nel 1750, su volontà di Carlo Emanuele III, in quest’area si insediarono 52 famiglie di greci manioti, in fuga dai Turchi dopo una difesa leggendaria del loro piccolo borgo nel Peloponneso, non per nulla a una manciata di chilometri dall’antica Sparta.

La vita sarda con i 148 greci arrivati in Sardegna non fu facilissima, soprattutto per i contrasti nati con le popolazioni locali, che si vedevano private di un’importante fetta di territorio. Oggi di greco a Montresta è rimasto molto poco, alcuni elementi architettonici e di artigianato locale, mentre la popolazione di stirpe greca si trasferì nuovamente, oppure venne assimilata. L’importante famiglia degli “Psaròs“ ad esempio, venne italianizzata in Passerò.

Per maggiori informazioni e a aggiornamenti:

La sagra dei Pipiriolos è organizzata dalla Pro loco di Montresta presieduta da Francesco Cadoni, con il patrocinio del Comune di Montresta e il sostegno del Sindaco Salvatore Salis.

Per maggiori info sulla sagra, o se volete imparare a fare sos pipiriolos e/o il pane in casa, vi lasciamo anche questi contatti:

pintoregiovanna@libero.it

347 828 06 45

Dove si trova e come arrivare a Montresta:

FAQ (domande più frequenti):

Dove si trova e come arrivare a Montresta?

Montresta è un piccolo borgo nel nord-ovest della Sardegna, situato tra Bosa e Alghero. Si trova nella regione della Planargia, nella parte settentrionale della provincia di Oristano. Per raggiungerlo si consiglia di evitare la litoranea e prendere la strada che va verso l’interno. È una zona facilmente accessibile in auto e dotata anche di un’area camper, anche se priva di servizi.

Cosa sono sos Pipiriolos?

Sos Pipiriolos sono una pasta fresca tipica di Montresta, realizzata con un impasto di semola, acqua e sale. La pasta viene trafilata al bronzo usando un torchio artigianale, una tecnica presente solo a Montresta e Ula Tirso. La superficie porosa permette di assorbire perfettamente sughi ricchi, come quello di maialetto (ghisadu) e pecorino. È un piatto tradizionale e molto sentito dalla comunità locale.

Cosa prevede il menù della sagra dei Pipiriolos?

Il menù della sagra costa 15 euro e include una porzione abbondante di pasta al sugo di maialetto a ghisadu con pecorino, pane fatto in casa, anguria, vino e acqua. Durante l’evento sarà anche possibile acquistare i Pipiriolos da cucinare a casa, oltre a pane con lievito madre, seadas e altri dolci tipici locali. È un’occasione perfetta per scoprire i sapori autentici della cucina sarda.

