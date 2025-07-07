Vai di fretta? Ecco i punti principali:

Cosa: 16ª edizione della Sagra delle Seadas, dedicata al celebre dolce sardo. Dove: Piazza Matteo Ruzittu, Sant’Antonio di Gallura (provincia di Sassari). Quando: Sabato, 12 luglio 2025, a partire dalle ore 20:00. Attrazioni principali: Degustazione di seadas e serata musicale con la fisarmonica di Mirko Putzu. Costo: Informazioni sui costi non fornite nel materiale ufficiale.

Torna a Sant’Antonio di Gallura l’attesissima Sagra delle Seadas, giunta alla sua sedicesima edizione. Appuntamento per sabato 12 luglio 2025 con una serata all’insegna del gusto, della tradizione e della musica popolare. Scopri il programma completo.

La Pro Loco di Sant’Antonio di Gallura organizza la 16ª edizione della “Sagra delle Seadas“, uno degli eventi estivi più apprezzati in Gallura. L’appuntamento per gustare il dolce più famoso della Sardegna, che di recente ha ottenuto il marchio IGP, è fissato per sabato 12 luglio 2025 in piazza Matteo Rutzittu, nel cuore di questo borgo situato a pochi chilometri da Olbia e Arzachena.

La serata sarà animata da musica e balli grazie alla fisarmonica di Mirko Putzu. Se nel frattempo voleste cimentarvi ai fornelli, vi lasciamo la nostra collaudata ricetta delle seadas, per provare a prepararle a casa.

Programma Completo della 16ª Sagra delle Seadas 2025

Sabato, 12 luglio 2025:

ore 20:00 – Piazza Matteo Ruzittu – Inizio degustazione delle seadas ;

; durante la serata – Piazza Matteo Ruzittu – Serata in musica in compagnia della fisarmonica di Mirko Putzu.

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dalla Pro Loco locale. Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della Pro Loco di Sant’Antonio di Gallura.

Come arrivare a Sant’Antonio di Gallura:

Ricordate di guidare con prudenza. Vi consigliamo di verificare la presenza di autovelox attivi in Sardegna per viaggiare in sicurezza.

Sagra delle Seadas 2025: Domande Frequenti

Quando si svolge la Sagra delle Seadas 2025?

La 16ª edizione della Sagra delle Seadas si svolge sabato 12 luglio 2025 a Sant’Antonio di Gallura. L’evento avrà inizio alle ore 20:00 in Piazza Matteo Ruzittu. È un’occasione perfetta per immergersi nelle tradizioni gastronomiche e culturali della Gallura, celebrando uno dei dolci più rappresentativi e amati dell’intera Sardegna.

Cosa prevede il programma dell’evento?

Il programma della serata è centrato sulla degustazione e sull’intrattenimento. A partire dalle ore 20:00, i visitatori potranno assaggiare le deliziose seadas, preparate secondo la tradizione. L’atmosfera sarà resa ancora più festosa e coinvolgente dalla musica dal vivo della fisarmonica di Mirko Putzu, che accompagnerà la sagra con un repertorio di brani popolari e da ballo.

Ci sono costi d’ingresso per la sagra?

Il manifesto ufficiale dell’evento non fornisce informazioni specifiche riguardo ai costi della degustazione. Generalmente, in questo tipo di sagre paesane l’accesso all’area dell’evento è libero, mentre le consumazioni, come le seadas, sono a pagamento. Per avere informazioni certe, è consigliabile consultare la pagina della Pro Loco organizzatrice in prossimità della data.





