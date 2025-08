Teulada Beer Fest, scopri il programma completo del 22 e 23 luglio 2023!

Teulada Beer Fest, programma e date: si svolgerà il 22 e 23 luglio 2023 , cioè sabato e domenica prossimi, uno degli eventi più freschi e dissetanti dell’ “Estate Teuladina“. Stiamo parlando della Festa della birra di Teulada, la località balneare sulcitana, nel sud ovest della Sardegna.

L’appuntamento è in piazza Pertini a Teulada (vedi mappa a fine articolo per la posizione esatta), a partire dalle ore 19:00. In programma ci sono fiumi di birra artigianale, cibo da strada regionale, nazionale ed internazionale, più giochi gonfiabili e musica live ogni sera.

Se quindi avete intenzione di andare a Tuerredda o in un’altra delle bellissime spiagge del territorio, adesso sapete anche cosa fare la sera!

Programma Teulada Beer Fest:

Sabato, 22 luglio 2023:

ore 19:00 – Piazza Pertini: Apertura Street Food, birrifici artigianali, stand di artigianato locale e giochi gonfiabili Raduno e partenza della “ Pedalata al tramonto “

ore 22:00 – Piazza Pertini – Concerto First Underground Roots

Domenica, 23 luglio 2023:

ore 19:00 – Piazza Pertini – Apertura Street Food, birrifici artigianali, stand di artigianato locale e giochi gonfiabili

ore 22:00 – Piazza Pertini – Drum Dj set con Luca Martelli e il suo “RideGorilla” show

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’organizzatore.

Come arrivare in piazza Pertini a Teulada:

