Eventi Estate 2024 in Alta Gallura: è stato pubblicato qualche giorno fa il cartellone degli eventi dell’estate 2024 in Alta Gallura. Musica, tradizioni, sagre, feste patronali nei paesi di Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras e Tempio Pausania.

Andiamo allora a vedere quali sono gli eventi che animeranno l’estate nei centri del Limbara e della Gallura montana, per un calendario notevolmente infittito rispetto allo scorso anno.

Eventi e sagre in Alta Gallura, da giugno a settembre 2024:

Si parte questo weekend con Domos Abbeltas a Luras (15 e 16 giugno 2024), per continuare con tanti appuntamenti di rilievo, come la “Notte Romantica” a Tempio Pausania (la manifestazione promossa dall’associazione dei Borghi più belli d’Italia, il 21 giugno 2024), l’ “Etnosfera” ad Aggius (il festival di popoli e musiche dal 28 al 30 giugno 2024), la “Sagra della Paranza” e la “Notte bianca” di Calangianus (6 luglio 2024), il “Faber Festival” a Tempio Pausania (dedicato al grande Fabrizio de André, il 12, 13 e 14 luglio 2024), “Passizendi in Locusantu” a Luogosanto (il 13 20 luglio 2024), la “Sagra della zuppa” di Luras (19 luglio 2024), il “San Leonardo Vermentino Festival” a Calangianus (20 luglio 2024), la “Sagra del bovino a Calangianus” (27 luglio 2024).

Ad agosto da segnalare “Calici DiVini” e lu “Palu di la stella” a Luogosanto (rispettivamente il 2 e 4 agosto 2024), Calici di Stelle” a Tempio Pausania (9 agosto 20243), la “Sagra del bovino” stavolta a Luogosanto (il 10 agosto 2024), la tradizionale “Festa della montagna” sul Limbara a Tempio Pausania (che si svolge come da tradizione nei giorni di ferragosto, il 14 e 15 agosto 2024), la grande festa patronale di Tempio Pausania (dal 24 al 26 agosto 2024) e tanto altro ancora, come tanti festival folk, feste religiose, e i martedì nel borgo ad Aggius.

Da segnalare anche un altro grande evento religioso, stavolta settembrino: la “Festa Manna di Gaddura“, la cui 796ma edizione si svolgerà il 7, 8 e 9 settembre 2024 a Luogosanto.

