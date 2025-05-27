L’evento vittoriano più atteso e più grande d’Italia trasforma il Parco della Musica in un viaggio nel tempo, tra atmosfere d’altri tempi e fantasie rétro, sfilate in abiti steampunk, mercatini vintage, musica, balli, animazione e box picnic dallo stile ottocentesco. Tutto nel cuore di Cagliari.

La Grande Jatte 2025 a Cagliari: dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, torna anche nella primavera 2025, “La Grande Jatte“, un evento cresciuto così tanto nel tempo da essere divenuto La Grande Jatte è il festival Steampunk Vittoriano più grande d’Italia!

Ci sono appassionati all’opera da 12 mesi per creare i nuovi vestiti e abiti originali per la nuova edizione, che girano per i mercatini alla ricerca di oggetti vintage o volano fino a Camden Town, il celebre mercatino londinese, per acquistare nelle più incredibili boutique Steampunk.

E allora eccoci qui, tutti pronti a rivivere le atmosfere vittoriane presso il centralissimo Parco della Musica, nel cuore di Cagliari. L’appuntamento con l’elegante portamento delle dame nei magnifici abiti vittoriani, i baffi e le barbe curatissimi dei loro accompagnatori e l’atmosfera onirica dello steampunk è per il 31 maggio e 1 giugno 2025 .

Ma di cosa si tratta?

Per i pochi che ancora non lo sanno… lo spieghiamo subito!

Cosa è La Grande Jatte:

La Grande Jatte è il primo festival a tema vittoriano e steampunk della Sardegna. Tutti conosciamo, più o meno, l’età vittoriana, cioè il periodo della storia britannica compreso nel lungo regno della regina Vittoria del Regno Unito (dal 20 giugno 1837 al 22 gennaio 1901).

Cosa è e quando fu l’Età Vittoriana?

Un periodo di grande eleganza e ricchezza, durante il quale l’Impero Britannico conobbe una grande espansione economica e culturale, grazie anche alla seconda rivoluzione industriale e al gran afflusso di materie prime dalle colonie.

La Gran Bretagna fu principale potenza navale e imperiale del XIX secolo, tanto da garantire la così detta “Pax Britannica“, un periodo di relativa pace in Europa e nel mondo (1815–1914). Nello stesso periodo Londra divenne la città più grande del mondo e il “Romanticismo” si diffuse in tutta Europa.

E’ anche il periodo di diffusione del romanticismo. Non tutti sanno invece cosa è lo steampunk.

Cosa è lo Steampunk:

Si tratta di un filone della fantascienza, che prevede l’introduzione di una tecnologia anacronistica, sviluppata però sulla base delle conoscenze del periodo di riferimento, all’interno di un’ambientazione storica, di solito proprio il XIX secolo la Londra vittoriana dei romanzi di Conan Doyle, H. G. Wells e Jules Verne.

Food e Box e Box Picnic a La Grande Jatte 2025:

Confermate le due giornate di evento, con tante esposizioni, animazione, musica, balli e tanto food con l’immancabile picnic… senza portarvi nulla da casa. Potete infatti prenotare delle box, a disponibilità limitata, e curati dallo chef Andrea Frau:

Victoria Comfort Poke – 18€ : riso bianco al vapore aromatizzato al burro chiarificato e semi di cumino, stufato di manzo alla birra Guinness con patate insaporito con Masala leggero (mix di spezie indiane) e aceto balsamico. Contorno di piselli saltati con burro e menta. Fetta di torta Vittoria e acqua.

: riso bianco al vapore aromatizzato al burro chiarificato e semi di cumino, stufato di manzo alla birra Guinness con patate insaporito con Masala leggero (mix di spezie indiane) e aceto balsamico. Contorno di piselli saltati con burro e menta. Fetta di torta Vittoria e acqua. Black Garden Poke (vegan) – 15€: Riso venere freddo, edamame, avocado, carote, cavolo viola marinato, pomodorini, salsa di soia e lime, accompagnata da una bibita.

E poi tanto altro ancora nel “Padiglione del gusto”: panini speciali, ribs, spezzatino alla Guinness, corn dog, fish dog, primi piatti vegetariani e tantissime altre bontà!

Programma La Grande Jatte 2025, Cagliari:

Dress code:

Ingresso gratuito, dress cose gradito (abiti vittoriani o Steam Punk), ma non obbligatorio.

Orari:

Sabato, 31 maggio 2025 : dalle ore 11:00 alle 22:00 (circa)

: dalle ore 11:00 alle 22:00 (circa) Domenica, 1 giugno 2025: dalle ore 11:00 alle 22:00 (circa)

Dove:

Parco della musica a Cagliari (dietro il teatro lirico, a 2 passi dal t-Hotel)

Programma dettagliato:

Sabato, 31 maggio 2025:

ore 11:00 : Apertura festival Apertura contest “Sogni in mostra“, dedicato al miglior allestimento

ore 13:00 – Picnic

ore 16:00 – Talk : “Cover Rebellion“

: “Cover Rebellion“ ore 18:15 – Lezioni di ballo con Lady Marion e Lord Anthony

ore 19:00 – Illusioni d’epoca , spettacolo di magia e illusionismo

, spettacolo di magia e illusionismo ore 20:30 – La notte della grande fiera : Picnic sotto le stelle Premiazione del miglior allestimento picnic Mille e una notte , spettacolo di danze orientali e fusion

: ore 21:45 – Gran finale con il Psicomagick Fireshow (con jonata Feuer Frei e Fabio Phoenix)

Domenica, 1 giugno 2025:

ore 11:00 : Apertura festival Apertura contest, iscrizione e votazione

ore 13:00 – Picnic della domenica

ore 16:00 – Moda e galateo : la vita sociale delle donne e l’arrivo delle suffragette

: la vita sociale delle donne e l’arrivo delle suffragette ore 16:30 – Premiazione contest

ore 19:00 – Lezioni di ballo con Lady Marion e Lord Anthony

ore 19:45 – Concerto dei Glee’s

Cos’altro c’è alla Grande Jatte:

Mostra mercato

Villaggio associazioni

Atelier della Jatte

Camera del tempo

Area giochi

Padiglione del gusto

Come arrivare al Parco della musica, Cagliari:

