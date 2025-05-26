BeerBagia 2025 a Gavoi: grande festa al porticciolo del lago di Gusana a Gavoi, il 31 maggio, 1 e 2 giugno 2025 , per la terza edizione del “BeerBagia festival“, ovvero il “festival delle birre artigianali di Barbagia“!

Il festival guadagna quindi una giornata di festa, in programma non solo fiumi di birra artigianale, ma anche street food, laboratori di degustazione, un concorso per homebrewers, tanta musica live, dj set e attività per bambini. L’ingresso all’area della manifestazione è libero.

Ma vediamo subito il programma dettagliato dell’evento, giorno per giorno e ora per ora.

Programma BeerBagia Festival 2025:

Sabato, 31 maggio 2025:

ore 16:00 – Apertura area festival

ore 17:00 – Bluemotion live

ore 19:00 – Dj Ivano Pinna

ore 20:00 – Bluemotion live

ore 21:30 – South Sardinian Scum live

ore 23:00 – Meganoidi live

Domenica, 1 giugno 2025:

ore 10:00 – Bikin’ Beerbagia

ore 11:00 – Apertura area festival

ore 11:30 – Sonu: laboratorio di esplorazione sonora per bambini (su prenotazione)

(su prenotazione) dalle ore 12:00 – ABiCi della Gioia (per bambini)

(per bambini) ore 13:00 – Pranzo di degustazione presso l’osteria Borello (su prenotazione)

(su prenotazione) ore 16:00 – Stings on fire

ore 17:00 – Laboratorio di degustazione all’Hotel Sa Valasa (su prenotazione)

(su prenotazione) ore 17:30 – MandroliHills live

ore 19:00 – Djset di StefanoP

ore 20:00 – Stings on fire

ore 21:30 – Su Dotori + Alex Pinna

ore 23:00 – Menhir live

Lunedì, 2 giugno 2025:

ore 11:00 – Apertura area festival

dalle ore 12:00 – ABiCi della Gioia (per bambini)

(per bambini) ore 15:30 – Piccola orchestra ritmica : laboratorio per bambini

: laboratorio per bambini ore 16:30 : Dj set Cris + Skento Luca Muggianu live

ore 17:30 – Premiazione BeerBagia Home Brewing 2025

ore 18:00 – Pierpaolo Vacca live + dj Cris

ore 19:00 – Arrogalla + Tumbarinos di Gavoi

ore 20:30 : Pierpaolo Vacca live + Giuseppe Muggianu Dj set Cris + Skento



Birrifici partecipanti:

Ecco l’elenco dei birrifici artigianali che partecipano a questa edizione di BeerBagia:

SEDDAIU – Thiesi (SS),

– Thiesi (SS), COROS – Usini (SS)

– Usini (SS) EXMU – Sassari

– Sassari REFORTE – Benetutti (SS)

– Benetutti (SS) ILIENSES – Lanusei (NU)

– Lanusei (NU) MARDUK – Irgoli (NU)

– Irgoli (NU) MASKO – Fonni (NU).

– Fonni (NU). MASCAGNI – Quartu S.Elena (CA)

– Quartu S.Elena (CA) NANUMORU – Sanluri (SU)

– Sanluri (SU) HARVEST – Settimo San Pietro (CA).

Dove dormire a Gavoi e dintorni:

Sarebbe un peccato arrivare al lago di Gusana e andar via in giornata, per fortuna, sul lago stesso e nei dintorni, esistono diverse strutture ricettive, per godersi un intero weekend tra le vette del Gennargentu.

Per maggiori informazioni, prenotazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare anche la pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Per iscrizioni a pranzi, laboratori di degustazione compilate il forma alla fine della pagina “degustazioni“, sul sito ufficiale dell’evento.

Dove si trova e come arrivare al lago di Gusana:

