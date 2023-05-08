Giogus, saboris e traditzionis a Lunamatrona: scopri il programma completo di domenica 14 maggio 2023!

Giogus, saboris e traditzionis a Lunamatrona: non solo la “Sagra della mandorla di Villanovafranca” tra gli eventi in programma per la “Primavera in Marmilla“, domenica prossima infatti, 14 maggio 2023 , appuntamento anche a Lunamatrona, con “Giogus, saboris e traditzionis” in occasione di “Monumenti Aperti“.

Un evento che vuole essere un momento di svago e di condivisione della bellezza offerta dal territorio in questo periodo dell’anno.

In programma ci sono visite ai monumenti, passeggiate nella campagna e presso i siti archeologici, degustazioni, dimostrazioni, giochi e svago.

Programma Giogus, saboris e traditzionis a Lunamatrona:

Domenica, 14 maggio 2023:

ore 09:00 : Apertura degli stand Iscrizione all’escursione a piedi nella campagna di Lunamatrona , a cura dell’associazione “Sentieri alternativi”. Per info e prenotazioni: 379 265 12 29

ore 09:30/10:00 – Piazza Regina Elena – Partenza escursione

ore 10:00-10:30 – Piazza Regina Elena – Partenza a piedi o in bici per l’escursione alla scoperta dei siti archeologici di Nuraghe Pitzu Cummu e Su quaddu de nixia

ore 10:30 : Dimostrazione sulla produzione del formaggio e della ricotta , con degustazione finale, a cura di Vincenzo Marongiu Giugus Antigus: un ritorno al passato con i giochi dei ragazzi degli anni ’50 e ‘ 60 , in collaborazione con la cooperativa “Sa corona arrubia”

ore 11:00 :

Caccia al tesoro per bambini e adulti , a cura dell’associazione Divulga

, a cura dell’associazione Divulga Via Regina Elena – Apertura abitazione con dimostrazione “Grano… magia del pane” e piccola degustazione proposta dall’associaizone “Coriccheddos”

e proposta dall’associaizone “Coriccheddos” ore 12:00 – Dimostrazione della preparazione dell’ “Unguento di cera” , a cura dell’apicoltore Andrea Farci

, a cura dell’apicoltore Andrea Farci ore 13:00 – Pranzo con prodotti locali a cura della pro loco di Lunamatrona : malloreddus cun pezza e caboiscu, salsiccia e costine di maiale e via dicendo. Per info e prenotazioni: 379 265 12 29

: malloreddus cun pezza e caboiscu, salsiccia e costine di maiale e via dicendo. Per info e prenotazioni: 379 265 12 29 ore 16:00 – Laboratorio dimostrativo : “Seada, tipico dolce locale” con degustazione , a cura dell’associazione Coriccheddos

: “Seada, tipico dolce locale” , a cura dell’associazione Coriccheddos ore 17:00 : Dimostrazione sulla produzione del formaggio e della ricotta , con degustazione finale, a cura di Vincenzo Marongiu Caccia al tesoro per bambini e adulti , a cura dell’associazione Divulga

ore 18:00 : Balli di gruppo con il fisarmonicista Ignazio Mura Esibizione gruppi folk



Monumenti Aperti 2023 a Lunamatrona:

La manifestazione viene proposta proprio nel giorno dell’appuntamento locale con Monumenti Aperti, questi i monumenti e i luoghi visitabili a Lunamatrona:

Muraghe Pitzu Cummu

Tomba dei giganti di Su cuaddu ‘e Nixias

Casa padronale Serpi-Gessa

Museo D.E.A. Luna

Chiesa di San Sebastiano

Chiesa di Santa Maria

Chiesa di San Giovanni Battista

