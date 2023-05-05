Eventi del fine settimana del 5, 6 e 7 maggio 2023 in Sardegna: altro weekend primaverile con tanti eventi, sagre e concerti. E infatti il weekend che vede la ripartenza di una delle manifestazioni più amate del periodo: la “Primavera nel cuore della Sardegna“, contraltare primaverile di Autunno in Barbagia, che fa tappa a Bosa, Siniscola e Loceri.

Ma è un weekend interessante anche per chi ama l’arte, la cultura e vuole conoscere meglio la Sardegna e i suoi monumenti. Da un lato infatti, essendo la prima domenica del mese, aprono gratuitamente 4 importanti musei statali per la “Domenica al Museo“. In secondo luogo inizia questo fine settimana l’attesissima edizione 2023 di “Monumenti Aperti“. Sono ben 10 i comuni ad aprire i propri siti e monumenti, inclusa la città di Sassari.

Numerose anche le sagre e le feste dedicate alla primavera, come la “Sagra della fragola” di Alghero, la “Sagra delle erbe spontanee” a Ussaramanna, la “Festa della primavera” a Nuraminis, la “Festa della montagna” a Nuxis e via dicendo.

Noi vi citiamo anche il Giocomix alla fiera di Cagliari, due intere giornate alla scoperta di videogiochi, fumetti, cartoon, giochi da tavolo, cosplay e chi più ne ha più ne metta.

