Concerto 1 Maggio 2023 a San Gavino: il “1 Maggio” è la “Festa dei lavoratori“, sancita come ogni anno dal concertone organizzato a Roma dai sindacati. Ultimamente, però le giornate di festa e musica in piazza, si stanno diffondendo sul territorio e così, anche a San Gavino Monreale, in un luogo simbolo come il piazzale della fonderia, si svolgerà un concerto di grande rilievo, con la partecipazione di Skaosss, Golaseca e Tazenda.

L’organizzazione è della Fiom CGIL Sardegna, con altre associazioni del territorio, la scelta del luogo è altamente simbolica, così infatti viene spiegato sulla pagina Facebook dell’evento:

Il Primo Maggio, assume un valore sempre più importante. In un territorio devastato dalla crisi industriale, ci si ritrova nel piazzale della fabbrica più importante per parlare di Lavoro e dare visibilità ai Lavoratori.

Una giornata di festa diversa per chi non vuole partecipare alla solita Festa di Sant’Efisio.

Programma 1 Maggio a San Gavino Monreale:

Lunedì, 1 maggio 2023:

Per tutta la giornata sanno disponibili giochi gonfiabili per bambini.

ore 09:30 – Concorso di disegno e pittura per bambini e ragazzi

ore 10:30 – Dibattito : “Quale futuro per l’industria nel territorio?“

ore 13:00 – Pranzo conviviale con menù della tradizione sarda (prezzi: adulti 15 euro, bambini 5 euro)

dalle ore 15:00 – Animazione e concerto con:
Skaosss
Golaseca
Tazenda

con:

Dove si trova e come arrivare al piazzale della fonderia a San Gavino:

