Sagra della vitella 2023 a Iglesias: scopri il programma del 22 e 23 aprile 2023!

Sagra della vitella 2023 a Iglesias: non c’è weekend senza feste o appuntamenti a Iglesias, la bella città mineraria e medievale del sud ovest della Sardegna. Dopo la “Piazza dei sapori” dello scorso weekend, ecco la “Sagra della vitella” nel prossimo fine settimana: il 22 e 23 aprile 2023 .

In programma ci sono la cena con arrosti misti al sabato sera, il pranzo con la vitella arrosto alla domenica, stand espositivi e animazione in entrambe le giornate. L’evento si svolgerà presso i giardini di Casa Serena.

Sagra della vitella 2023, Iglesias:

Sabato, 22 aprile 2023:

Stand espositivi

Animazione

Cena con arrosti misti

Domenica, 23 aprile 2023:

Stand espositivi

Animazione

Pranzo a base di vitella arrosto

Per maggiori informazioni e a aggiornamenti:

A organizzare l’evento è l’ associazione culturale per la valorizzazione delle tradizioni di Iglesias “Sa Pinnetta“. Ad essi vi rimandiamo per maggiori info o per eventuali cambiamenti dell’ultim’ora.

Come arrivare a Iglesias (mappa):

