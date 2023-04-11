Sa Cursa de Sa Loriga 2024 a San Vero Milis: scopri il programma di sabato 6 aprile 2024!

Sa Cursa de Sa Loriga a San Vero Milis, cosa è e programma: se non ne avete mai sentito parlare, probabilmente è perché questa corsa non è stata fatta per circa 15 anni. poi, lo scorso anno, il grande ritorno de “Sa Cursa de Sa Loriga“, manifestazione alla quale si cerca adesso di dare continuità. E allora ecco la data della Sa Cursa de Sa Loriga 2024 a San Vero Milis: sabato 6 aprile 2024 . Ma di cosa si tratta?

Partiamo da “sa loriga“, l’anello in metallo che veniva utilizzato per legare cavalli e asini vicino all’uscio delle case di una volta. Bene, essendo nell’oristanese, terra di giostre equestri dal sapore medievale, possiamo intuire il resto. I cavalieri lanciati al galoppo devono infilzare “sa loriga” appesa a un filo.

La manifestazione, curata dall’ “Associazione Ippica Sanverese“, realizzata in collaborazione con la pro loco di San Vero Milis e il patrocinio del Comune di San Vero Milis, si svolgerà presso la pista comunale, in località “Su Padru“.

Programma Sa Cursa de Sa Loriga 2024 a San Vero Milis:

Sabato, 6 aprile 2024:

In ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni.

ore 14:30 – Piazza San Michele – Riunione e dei cavalli, benedizione e assegnazione del capo corsa

a seguire – Sfilata in direzione della pista comunale in località Su Pardu, partecipano: i cavalieri, i trombettieri e tamburini "Città di Oristano", il gruppo folk della pro loco di San Vero Milis.

ore 15:30 – Pista comunale, in località Su Padru – Inizio della corsa de sa loriga e successivi passaggi di pariglie

e successivi passaggi di ore 19:30 – Rientro in piazza San Michele

ore 19:30 – Rientro in piazza San Michele

ore 21:00 – Piazza San Michele – Balli in piazza con Silvano Melis, a cura della pro loco

a seguire – Piazza San Michele – Dj set con zio Gili & Ciro

Per maggiori dettagli e aggiornamenti:

Stavolta, pare strano, ma non abbiamo trovato una pagina di riferimento sui social, consigliamo però di seguire quella Facebook del comune di San Vero Milis e quella dell’ Associazione ippica sanverese.

Dove si trova e come arrivare a San Vero Milis:

