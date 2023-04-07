Eventi 7, 8, 9 e 10 aprile 2023 in Sardegna: importante weekend questo in Sardegna, con il Ponte di Pasqua e Pasquetta. Da punto di vista religioso si comincia da oggi, Venerdì Santo, con il rito de “Su Scravamentu” e la “Processione del Descenso“, per terminare la domenica mattina con “S’Incontru” tra la Madonna e Gesù Risorto.

Dal punto di vista civile è tutto un fiorire di feste, sagre e appuntamenti, molti dei quali si svolgeranno per tutto il weekend, ma che avranno il loro culmine il lunedì di Pasquetta.

Da citare tra gli altri la “Sagra del torrone” a Tonara, il gradito ritorno della “Sagra de s’anzone” a Bidonì, lo street food protagonista per tutto il weekend al parco della musica a Cagliari e a La Caletta di Siniscola, il Family fest speciale Barbecue a Cagliari. trovi qui –> l’articolo dedicato unicamente agli eventi e alle sagre di Pasquetta.

E ancora Enrico Ruggeri in concerto a Porto Torres, Mr Rain a Cannigione, Provenzano a Santa Teresa Gallura, i Tazenda ad Aggius, Piero Marras per la Pasquetta a Villa Piercy. Senza contare la mostra di Frida Khalo a Bitti e una serie di aperture speciali, dai siti minerari, ai castelli, dai monumenti al nuovissimo museo del mattoncino LEGO firmato Karalisbrick a Cagliari.

E allora andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 7, 8, 9 e 10 aprile 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

