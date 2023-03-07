E’ successo ancora una volta, le foto della Sardegna vengono ancora una volta utilizzate per promuovere altri lidi, altre regioni, altre nazioni. L’ultimo caso arrivato è sul sito wineandfoodtour.it, che per parlare della pur bella isola di Lissa in Croazia (nota anche come “Vis“), utilizza come foto copertina un’immagine di Cala Coticcio.

A dimostrazione che la Croazia sarà pur bella, ma di Sardegna ce n’è una sola e le nostre spiagge ce le invidiano tutti, anche coloro che affermano, da bravi ignoranti, che la Sardegna ha solo il mare.

Anche se bisogna dirlo, stavolta la Croazia non centra nulla, in realtà è solo uno dei tanti siti di bassa qualità che oggigiorno nascono come funghi e che propongono contenuti fin troppo eterogenei, velocemente, e senza stare troppo a verificare fonti, foto e dati.

