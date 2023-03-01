Fontana e acquedotto romano ritrovati durante gli scavi per la realizzazione della metropolitana leggera di Cagliari: la realizzazione del tanto atteso prolungamento della rete metropolitana di superficie di Cagliari verso la via Roma e la piazza Matteotti rischia di venire fortemente rallentato da un eccezionale ritrovamento archeologico.

L’impresa che sta realizzando i lavori, a poco più di un metro di profondità, davanti alla stazione di piazza Matteotti ha infatti ritrovato quelli che, con tutta probabilità, sono i resti di una grande fontana di epoca romana. Un’opera monumentale sistemata a conclusione del percorso dell’acquedotto che alimentava l’antica “Caralis“.

D’altronde, poco lontano, nell’attuale piazza del Carmine, si trovava il foro romano, mentre sotto la chiesa di Sant’Eulalia, nel quartiere Marina, è p ancora possibile visitare le strade e botteghe dell’antica città romana.

La zona quindi era intensamente vissuta e urbanizzata ai tempi dei romani, di conseguenza, l’area interessata dai ritrovamenti potrebbe allargarsi, fermando per lungo tempo i lavori, in attesa che si scelga come proseguire.

L’obiettivo è infatti quello di salvaguardare il lascito dei nostri antenati, con il procedere con le opere di realizzazione della linea 3 della metropolitana, che unirà le stazioni di piazza Matteotti e piazza Repubblica. Ad Atene ad esempio, dove la metropolitana è sotterranea, furono trovate numerose rovine, che si scelse di inglobare ed evidenziare nella nuova struttura, tanto che è persino possibile effettuare il “Tour delle stazioni della metropolitana ad Atene: tesori e scavi sotterranei“.

La conclusione dei lavori a Cagliari era prevista per il 2024, adesso slitterà sicuramente, anche perché tutta l’area, anche volendo confermare il tracciato attuale, dovrà essere indagata con cura.

Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook dell’ARST.

