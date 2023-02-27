Allerta per temporali e neve in Sardegna per domani 28 febbraio 2023!

Allerta maltempo e neve in Sardegna per domani, 28 febbraio 2023: la protezione civile ha diramato un avviso per condizioni avverse sulla Sardegna, a partire dalle ore 08:00 del mattino alle ore 20:00 di sera di domani, martedì 28 febbraio 2023 .

A partire dalla mattina di domani e fino alla serata – spiega la Protezione Civile – , si prevedono precipitazioni sparse moderate anche a carattere temporalesco, in particolare sul settore centro e nord orientale, che potranno dar luogo a nevicate fino alla quota di 800 metri.

Questo vuol dire anche, che non solo occorre guidare con la massima cautela, ma che lungo la strada statale 131, dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’Avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati.

il mediterraneo centro-occidentale è interessato da un sistema ciclonico caratterizzato da minimi chiusi sia al suolo che in quota. Sull’ Europa settentrionale è invece presente un marcato campo di alta pressione. Tra queste due strutture bariche confluisce aria fredda di origine siberiana verso il mediterraneo occidentale. Nel corso della giornata di domani il sistema ciclonico sopra descritto si approfondirà ulteriormente sul mar di Sardegna determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra isola.

Protezione civile della Sardegna