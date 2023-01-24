Le città d’Italia con più ore di sole, Cagliari è sesta, Sassari tredicesima: è arrivata anche quest’anno la classifica aggiornata delle città italiane con più ore di sole, redatta ogni anno da Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze.

Per stilare l’ambita classifica sono stati utilizzati i dati sul numero medio di ore di sole al mese delle principali 50 città italiane per gli anni dal 2009 al 2021 disponibili sul sito World Weather Online. Ad esso è stato anche affiancata, per curiosità, la temperatura media annuale disponibile sul medesimo sito meteo.

Vediamo subito quali sono le città maggiormente baciate dal sole in Italia.

Città Italiane con più ore di sole:

Siracusa: con una media di 346,83 ore di sole al mese e una temperatura media di 19,58°C; Catania: con una media di 346,78 ore di sole al mese e una temperatura media di 20,15°C; Messina: con una media di 344,52 ore di sole al mese e una temperatura media di 18,61°C; Reggio Calabria: con una media di 344,52 ore di sole al mese e una temperatura media di 18,61°C; Genova: con una media di 344,03 ore di sole al mese e una temperatura media di 19,26°C; Cagliari : con una media di 342,83 ore di sole al mese e una temperatura media di 18,82°C; Taranto: con una media di 342,36 ore di sole al mese e una temperatura media di 19,13°C; Palermo: con una media di 340,27 ore di sole al mese e una temperatura media di 18,81°C; Bolzano: con una media di 337,87 ore di sole al mese e una temperatura media di 7,64°C; Giuliano in Campania: con una media di 335,86 ore di sole al mese e una temperatura media di 18,52°C.

13ma Sassari con 335,57 di ore di sole al mese in media e una temperatura, anch’essa media, di 17,93°C.

Valori più simili di quello che sembrano:

La differenza tra le città citate in realtà è molto poca, tra Siracusa e Cagliari ad esempio, ci sono solo 4 ore di differenza, che fanno una media di 8 minuti di sole in più, in media, a favore della città siciliana.

Tra Cagliari e Sassari invece, la differenza è di circa 14 minuti di sole in più, al giorno, a favore della città capoluogo della Sardegna.

Incuriosiscono semmai le posizioni di Genova, che risulta essere più soleggiata e calda di Cagliari, mentre Bolzano risulta avere più ore di luce di Sassari!