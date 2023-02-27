Pasquetta 2024 a Cannigione con Mara Sattei, Clara a Paolo Noise (UFFICIALE)

Pasquetta 2024 a Cannigione con il concerto gratuito di Mara Sattei e Clara: già da qualche anno la Pasquetta in musica di Cannigione è diventata un piccolo classico, una giornata all’aria aperta per godersi le temperature miti e il primo sole della primavera, dando nel contempo il via alla stagione turistica. Una giornata solitamente all’insegna di eventi e animazione per tutti.

Bene, quest’anno protagoniste della Pasquetta 2024 a Cannigione saranno Mara Sattei e Clara, due delle giovani artiste italiane più amate dalla “Generazione Z“. Le due cantanti di esibiranno nel pomeriggio di lunedì 1 aprile 2024 , presso il parco Riva Azzurra (ricordo che Cannigione è frazione di Arzachena, nel nord est della Sardegna), a partire dalle ore 16:00.

Mara Sattei, 29 anni, ha conquistato 16 dischi di platino e 2 d’oro, grazie anche alle tante collaborazioni con artisti di successo come Fedez e Tananai che ha affiancato in “La dolce vita”, oltre alle sue hit “Piango in discoteca”, “Tasche” e “Duemilaminuti”, presentata al Festival di Sanremo 2023.

Clara, 24 anni, è attrice, cantante e modella conosciuta al grande pubblico per la partecipazione nella serie cult Rai “Mare Fuori” in cui sono stati inseriti i brani di successo “Ragazzi fuori” e “Origami all’Alba”. La ricordiamo al festival di Sanremo con la canzone “Diamanti grezzi”.

A seguire lo show di Paolo Noise, attore, conduttore, autore televisivo e dj della storica e irriverente trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105.

Programma Pasquetta Cannigione 2024:

Lunedì, 1 aprile 2024:

dalle 16:00 alle 20:00 – Parco Riva Azzurra, Cannigione – Concerto gratuito di Mara Sattei, Clara e Paolo Noise.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli vi rimandiamo alle pagine ufficiali sui social del Comune di Arzachena, del quale Cannigione è frazione. L’evento stato infatti è promosso e finanziato tramite la delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni. L’organizzazione è a cura della R&G Music.

Dove si trova e come arrivare a Cannigione:

