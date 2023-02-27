Sardinian Horror Fest: un nuovo lugubre evento arriva per la prima volta nei padiglioni alla fiera di Cagliari, un appuntamento dedicato agli amanti del cinema e delle atmosfere horror, dei brividi e della paura. Il Sardinia Horror Fest si svolgerà il 17 e 18 marzo 2023 , una data scelta non a caso, visto che il 17 cade di venerdì!

In programma ci sono diverse attrazioni, su tutte spicca l’ospedale psichiatrico, con malati e psicopatici di ogni tipo. E, se fossi in voi, non mi fiderei troppo manco dei dottori! Inoltre, tra atmosfere maledettamente poco luminose, vi capiterà di imbattervi in Samara di “The Ring”, Valak the Nun e i terribili Clown (Pennywise su tutti), svariati personaggi del mondo dell’ horror, streghe, fantasmi, zombie e via dicendo.

La manifestazione è stata pensata per offrire esperienze diverse: dal semplice brivido al terrore provocato dalle nostre paure più recondite. Il tutto grazie anche a musiche in diffusione, spettacoli, luci e ambienti a tema.

Noi consigliamo vivamente di schivare i morsi degli zombie, di rifiutare di accettare palloncini dai clown e mai, e sottolineo MAI, rispondere al telefono (e neanche addormentarsi!). Potrebbe essere furbo anche mangiare leggero. Gli organizzatori invece consigliano l’evento ai maggiori di 16 anni.

Lista attrazioni del Sardinian Horror Fest:

Ospedale psichiatrico (Padiglione O):

Tenetevi forte, perché verrete messi subito a dura prova dall’ ospedale psichiatrico. Se avete abbastanza pelo sullo stomaco, venite a scoprire quanto possono essere profondi i meandri della psiche umana, con loschi figuri e folli di ogni tipo. Ingresso a gruppi, vivrete dal vivo una vera esperienza con Dottori, infermieri e pazzi.

Percorso del terrore (Padiglione M):

Nel labirinto del terrore i partecipanti avranno modo di mettere alla prova il loro livello di sopportazione e coraggio. Verranno sottoposti a prove sempre più audaci e sfide via via sempre più raccapriccianti!

Mystery rooms (Padiglione A):

Le Mystery Room sono delle Stanze dove all’interno troverai le scenografie a tema con i protagonisti del Cinema Horror che hanno fatto la storia! Per citarne alcuni troverai Valak the Nun e il mitico Freddy Krueger etc

Altre attrazioni:

Realtà virtuale con diversi livelli di paura : dalla semplice suspense al vero e proprio terrore.

: dalla semplice suspense al vero e proprio terrore. Proiezioni sul maxischermo , dove verranno proiettate le più famose scene dei film dell’orrore.

, dove verranno proiettate le più famose scene dei film dell’orrore. La strega veggente

Punto ristoro con drink a tema

Colf case: “Il mistero di una misteriosa scomparsa”. Vi verranno dati diversi indizi, sia online prima dell’evento che durante l’evento (ogni indizio durante l’evento verrà ripetuto solo due volte). Lasciati coinvolgere in questa missione e scopri il nostro mistero. Ricco premio in palio.

Programma Sardinian Horror Fest:

Venerdì 17 e sabato 18 marzo 2023:

Gli organizzatori consigliano di arrivare puntuali all’ora di inizio dell’evento, per godersi appieno i diversi padiglioni e per non perdersi gli indizi del gioco e gli spettacoli a tema che si svolgeranno ininterrottamente per tutta la serata:

ore 19:00 – Ingresso all’evento

ore 19:15 – Spettacolo itinerante con balli e musiche a tema

ore 19:30 – Cold Case (presso il palco): presentazione del primo indizio

ore 19:45 – Spettacolo itinerante con balli e musiche a tema

ore 20:00 – Cold Case (presso il palco): ripetizione del primo indizio

ore 20:15 – Spettacolo itinerante con balli e musiche a tema

ore 20:30 – Cold Case (presso il palco): presentazione del secondo indizio

ore 20:45 – Spettacolo itinerante con balli e musiche a tema

ore 21:00 – Cold Case (presso il palco): ripetizione del secondo indizio

ore 21:15 – Spettacolo col fuoco ispirato a Madre Mortis, eseguito dall'artista Gionata Feuer Frei (prima parte)

, eseguito dall’artista Gionata Feuer Frei (prima parte) ore 21:45 – Cold Case (presso il palco): presentazione del terzo indizio

ore 22:00 – Spettacolo itinerante con balli e musiche a tema

ore 22:15 – Cold Case (presso il palco): ripetizione del terzo e ultimo indizio

ore 22:30 – Spettacolo col fuoco ispirato a Madre Mortis, eseguito dall'artista Gionata Feuer Frei (seconda parte)

, eseguito dall’artista Gionata Feuer Frei (seconda parte) dalle ore 23:00 alle 24:00 – DjX con musica a tema con coreografie

Biglietti:

Dove acquistare i biglietti in prevendita:

I biglietti costano 15 euro a persona , i posti sono limitati e in vendita online presso il Box Office Sardegna fino a esaurimento.

, i posti sono limitati e fino a esaurimento. Se non volete o non potete comperare i biglietti online, li potete acquistare anche di persona presso i punti vendita sul territorio affiliati al Box Office.

Si possono acquistare i i biglietti il giorno dell’evento?

No , non ci sarà botteghino sul posto: il botteghino la sera dell’evento al momento non ci sarà.

Ci sono ancora biglietti?

Venerdì, 17 marzo 2023 – SOLD OUT

Sabato, 18 marzo 2023 – Ultimissimi tagliandi

ATTENZIONE: l’evento dura due soli giorni: venerdì e sabato. Domenica non ci sarà nulla, la fiera sarà chiusa.

Dove dormire a Cagliari:

Se venite da lontano, potete scegliere una sistemazione tra le oltre MILLE strutture ricettive a Cagliari, trovare posto in basta stagione è abbastanza semplice, ma è sempre meglio agire prima per accaparrarsi camere e offerte migliori. Ecco le camere ancora disponibili (una volta aperto il link inserite le date di vostro interesse e il numero giusto di persone).

Dove si trova e come arrivare alla fiera di Cagliari:

L’ingresso all’evento è dai cancelli in viale Diaz.

