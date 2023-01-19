Tempio Pausania entra nei borghi più belli in Italia, il suo Carnevale punta all’UNESCO: parliamo oggi di Tempio Pausania, cittadina dell’interno della Gallura, circondata da boschi e fonti, con un prezioso e molto ben tenuto centro storico in pietra.

E parliamo Tempio per due ragioni, la prima è che la città gallurese è fra i 14 nuovi ingressi tra i “Borghi più belli d’Italia“, associazione che nasce per “valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti“. E, aggiungiamo noi, a rischio spopolamento.

Tempio Pausania tra i 9 borghi più belli d’Italia in Sardegna:

Lo scorso anno entrarono in questo ristretto club anche i borghi di Lollove e La Maddalena. I Comuni sardi che ne fanno parte sono in tutto 9: Castelsardo (2003), Bosa (2007), Carloforte (2010), Atzara (2013), Posada (2015), Sadali (2018), Lollove e La Maddalena (2022), Tempio Pausania (2023).

Da rilevare come non basti fare domanda per entrare nel club dei Borghi più belli d’Italia, occorre infatti rispettare i ben 72 parametri presenti nella scheda di valutazione. La selezione, quindi, è piuttosto severa.

Carnevale di Tempio candidato UNESCO:

La seconda ragione per la quale Tempio Pausania è balzata agli onori della cronaca in questi giorni è che Lu Carrasciali Timpiesu, il carnevale storico cittadino, il più importante della Sardegna per quanto riguarda i carri allegorici con figure in cartapesta, continua il suo percorso per diventare patrimonio immateriale dell’UNESCO.

In questo caso Tempio Pausania fa parte infatti dei “Carnevali storici dei carri di cartapesta” assieme ad altri 8 comuni italiani: Putignano, Fano, Avola, Acireale, Cento, Foiano, San Giovanni in Persiceto e Sciacca. Obiettivo comune è quello di ottenere, appunto, il riconoscimento dell’UNESCO. Come noterete manca il Carnevale di Viareggio, che sta portando avanti la candidatura per conto proprio.

Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook del Comune di Tempio Pausania.

