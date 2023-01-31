Crociere 2023 in Sardegna: almeno 400 mila croceristi pronti a sbarcare nella nostra isola!

Crociere 2023 in Sardegna, si torna agli anni pre-pandemia: dopo gli anni bui della pandemia, nel quale questo settore fu uno di quelli a soffrire di più, nel 2023 riprendono slancio le crociere, che dovrebbero portare in Sardegna oltre 400 mila turisti grazie a ben 191 approdi.

Lo ha spiegato Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, durante la presentazione della programmazione crocieristica 2023, che ci proporrà un numero di scali calendarizzati pari 2019, ma con nuovi record di passeggeri, grazie a navi più capienti.

Perché le crociere piacciono tanto?

Le crociere sono molto amate, per svariati motivi. Le crociere sono viaggi in mare a bordo di una “nave da crociera“, che offrono un’esperienza di vacanza completa. La nave funge da albergo galleggiante e solitamente visita diverse destinazioni turistiche lungo la rotta. Durante la crociera, i passeggeri possono godere di numerose attività e servizi, come escursioni, piscine, ristoranti, intrattenimento e shopping. Le crociere sono un modo popolare per viaggiare e visitare diverse destinazioni in un solo viaggio, senza doversi preoccupare della logistica o dell’alloggio. Sono adatte per viaggi di piacere, per vacanze in famiglia o in coppia.

E se vi state chiedendo se si dice “croceristi” o “crocieristi“, bene, entrambi i termini sono corretti. Questo termine si riferisce alle persone che viaggiano in crociera (e non “crocera”, che è invece sbagliato).

Crociere in Sardegna, gli sbarchi confermati nel 2023:

Bene, da febbraio alla seconda metà di dicembre 2023, nei 6 porti isolani approderanno 191 navi:

117 a Cagliari (7 in meno dello scorso anno), con la presenza soprattutto del gruppo Costa Crociere, che permetterà anche l’imbarco dalla città capoluogo della Sardegna. Bene anche le navi più piccole, ma di maggior lusso, come le Ponant e Silversea;

(7 in meno dello scorso anno), con la presenza soprattutto del gruppo Costa Crociere, che permetterà anche l’imbarco dalla città capoluogo della Sardegna. Bene anche le navi più piccole, ma di maggior lusso, come le Ponant e Silversea; 66 a Olbia (+20 rispetto allo scorso anno), grazie soprattutto alla MSC, sulle cui navi ci si potrà anche imbarcare per un tour nel Mediterraneo.

(+20 rispetto allo scorso anno), grazie soprattutto alla MSC, sulle cui navi ci si potrà anche imbarcare per un tour nel Mediterraneo. 3 a Porto Torres ;

; 2 a Golfo Aranci , grazie alle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line;

, grazie alle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line; 2 ad Arbatax ;

; 1 a Oristano.

