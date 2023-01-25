Traghetto merci a vela allo studio per Sardinia Ferries: logistica e sostenibilità sono ormai due delle parole chiave necessarie per interpretare al meglio il futuro, lo sanno bene alla Corsica Sardinia Ferries, che, dopo il successo dello scorso anno – che ha registrato numeri pre-pandemia per tutte le destinazioni servite, con oltre 3.700.000 passeggeri totali trasportati – , pensa già al futuro. E lo fa pensando ad un traghetto merci a vela!

Arrivano le navi ro-ro a vela:

Dopo anni di investimenti all’insegna della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale delle sue attività, la compagnia delle navi gialle investe ora su navi ro-ro “a vela”.

Grazie a una partnership con Neoline Armateur, verrà infatti sviluppato il progetto di una nave da carico lunga 136 metri e alimentata principalmente dal vento, che consentirà di risparmiare fino all’80% di carburante rispetto ad una nave tradizionale, con evidenti benefici economici e ambientali.

L’innovativo ro-ro due alberi, che accoglierà 3.000 m² di vele rigide a controllo automatico, navigherà ad una velocità commerciale di 11 nodi, combinando risparmio energetico e ottimizzazione dei tempi di trasporto. Questa nuova nave da carico potrà trasportare 1.200 metri lineari, 400 auto o 265 container, che rappresentano fino a 5.000 tonnellate di merci.

Cosa è un traghetto ro-ro?

Le navi ro-ro, a caricamento orizzontale o rotabile (dall’inglese “Roll-on/roll-off“), sono un tipo di traghetto, progettato per trasportare carichi su ruote come automobili, autocarri oppure vagoni ferroviari. Per indicare un traghetto che effettua anche servizio passeggeri si usa invece il termine Ro-Pax (Roll-on/roll-off Passengers). In quest’ultimo caso la configurazione dei ponti di carico pensata per facilitare un trasporto combinato di mezzi pesanti e per le automobili al seguito dei passeggeri.

