Ìsula 2024 a Gadoni: scopri il programma completo di sabato 30 novembre 2024!

Ìsula 2024 a Gadoni: quarto appuntamento con l’edizione 2024 del progetto “Ìsula, viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna“ che, nella giornata di sabato 30 novembre 2024 , approda nel borgo di Gadoni, nel cuore della nostra isola.

La giornata di Gadoni avrà come titolo “Tradizione e innnovazione” e si svolgerà nel corso della prima giornata di “Prendas de Jerru“, il nome che localmente prende la manifestazione “Autunno in Barbagia“.

La giornata, partirà da una visita ad uno dei luoghi simbolo dell’archeologia industriale in Sardegna. Stiamo parlando della miniera di Funtana Raminosa, uno dei più ricchi giacimenti di rame in Europa, che i nostri avi sfruttarono sin dall’epoca nuragica. Il bronzo infatti è una lega metallica costituita da rame (oltre 70%) e stagno.

Si proseguirà con una visita al centro storico di Gadoni, inclusa una visita al museo del tappeto di Gadoni e la partecipazione del laboratorio sui prodotti tipici. Quindi assaggeremo i prodotti locali, grazie anche al pranzo su prenotazione.

Al pomeriggio invece saranno protagonisti musica, poesia, un interessante convegno e, soprattutto, le cortes apertas!

Programma Ìsula 2024 a Gadoni:

Sabato, 30 novembre 2024:

Mattino:

ore 09:30 – Centro polifunzionale del Comune di Gadoni: Arrivo dei partecipanti, accoglienza e incontro con i rappresentanti locali ; Caffè e dolci tipici per i partecipant i; Visita alla esposizione organizzata da Ambiente Sardegna, Consulta di coordinamento regionale Associazioni di Volontariato , che presenterà una serie di pannelli didascalici sul tema della salvaguardia dell’ambiente e sull’uso di energie da fonti rinnovabili

ore 10:15 – Visita esperienziale alla Miniera di Funtana Raminosa

ore 12:15 – Visita nel centro storico del Paese , con visita presso i laboratori di tessitura e di cottura del pane tipico locale con performance del Gruppo Arpole di Alessandra Sorcinelli

Pranzo:

ore 13:30 – Pranzo (solo su prenotazione da farsi entro il 28 novembre telefonando al 348 543 3676), con menù fisso a € 25,00 a persona: Antipasti : cocoi jerda, prosciutto crudo, salsiccia secca, pancetta, olive e formaggi locali Primi : vellutata di zucca rossa con erba cipollina, polenta e cinghiale Secondi : pecora in salmì con contorno di patate, pezza imbinada di maiale Fine pasto : frutta di stagione Pane della casa cotto nel forno a legna Acqua Vino

Pomeriggio:

ore 15:00 – Performance poetico letteraria , a cura del gruppo Arpole di Alessandra Sorcinelli

, a cura del gruppo Arpole di Alessandra Sorcinelli ore 15:30 – Laboratorio musicale a cura di Su Beranu , l’identità attraverso la musica

, l’identità attraverso la musica ore 16:00 – Tavola rotonda sul tema : “Il Turismo per lo sviluppo del territorio” con i saluti delle autorità locali, dell’ Avv. Francesco Peddio, Antonio Venier e gli interventi del Presidente di Amici di Sardegna Prof. Roberto Copparoni, del Presidente di SECON Roberta Manca e Alessando Piludu.

Come funziona?

Tutti gli spostamenti saranno effettuati con la propria auto.

Tutte le attività sono gratuite e offerte dalla organizzazione, ad esclusione del pranzo che dovrà essere prenotato entro il 28 novembre 2024, al numero 348 543 36 76.

L’evento è stato finanziato con la Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, Art. 1, comma 1 lett. c). D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022. Annualità: 2022 / 2023 / 2024. Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, aggiornamenti e per le prenotazioni della giornata di Gadoni, dovete contattate i nostri partner locali dell’associazione di volontariato di protezione civile, telefonando al numero: 348 543 36 76 (e28 novembre 2024)

Per maggiori informazioni sull’appuntamento con il progetto Isula a Gadoni chiamare o scrivere allo 366 440 69 88, su info invece sulla manifestazione Prendas de Jerru telefonare invece allo 370 159 24 10.

Potete trovare maggiori informazioni sulle prossime tappe e la filosofia del progetto Isula sia su Facebook che sul suo sito ufficiale.

Dove si trova e come arrivare a Gadoni:

