Ìsula 2024 a Siddi: per il quinto appuntamento con il progetto “Ìsula, viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna“, che va alla ricerca delle nostre origini attraverso attività esperienziali e emozionali, ci si recherà a Siddi, piccolo borgo della Marmilla, nella provincia del sud Sardegna.

Siddi è celebre per la sua giara, un piatto tavolato costellato di nuraghi lungo tutto il suo perimetro, il più bello è e meglio conservato è “Sa Fogaia“, ma che che ospita anche una delle tombe dei giganti più imponenti di tutta la Sardegna: “sa domu e s’orcu“. Per l’occasione noi visiteremo il nuraghe e anche il museo ornitologico nel centro del paese.

L’evento di Siddi ha come titolo “Il futuro è la natura” e si svolgerà tra visite guidate, laboratori, assaggi e tavole rotonde. L’evento è gratuito, i laboratori sono su prenotazione. Per il pranzo è prevista la possibilità di mangiare presso le strutture convenzionate (a pagamento, previa prenotazione). Ci si muove con mezzi propri.

Programma Ìsula 2024 a Siddi:

Sabato, 1 dicembre 2024:

Mattina:

ore 09:30 – Ingresso Parco Sa Fogaia (località Sa Fogaia, Siddi – SU) – Incontro di benvenuto con gli operatori della Cooperativa Villa Silli e breve presentazione della giornata . Visita all’esposizione organizzata da Ambiente Sardegna, Consulta di coordinamento regionale Associazioni di Volontariato con pannelli didascalici sul tema della salvaguardia dell’ambiente e sull’uso di energie da fonti rinnovabili.

ore 09:45 – Recinto del pastore , con piccolo assaggio di dolci della tradizione accompagnati da un buon caffè e una camminata all'interno del parco tra piante ed altri "residenti".

ore 11:30 – Nuraghe Sa Fogaia (camera interna). Laboratorio esperienziale con un'attività pratica legata all'intreccio di materiali naturali e di riciclo.

Pranzo:

ore 13:00 : Per gli amanti del pranzo all’aria aperta è possibile utilizzare l’ area picnic del Parco Sa Fogaia . In alternativa è possibile prenotare un tavolo entro sabato 30 novembre (Cooperativa Villa Silli 070 939888 / 347 7380831), presso il ristorante Farris Casa Puddu o la Trattoria da Zia Luciana , ecco i menù: Ristorante Farris Casa Puddu , in vico Cagliari n°3 a Siddi, telefono 340 791 7132. Menù a 45 euro a persona: Antipasti : Insalata di mare/Moscardini in umido/Taglieri di salumi e formaggi. Primi : Fregola alla pescatora/talluzas al ragù di bue rosso. Secondi : Frittura di calamari/tagliata di scottona sarda alla piastra. Dolci : Flan di latte aromatizzato al mirto. Vino bianco e rosso della casa (Argiolas), birre e bibite varie, caffè, mirto. Trattoria da Zia Luciana , in via San Daniele n°12 a Siddi, telefono 377 401 9706. Menù a 25,00 a persona. Antipasto : Salsiccia, pecorino, crostini con olio nuovo EVO (Vegetariano: frittatina di verdure, pecorino, olive, crostini con olio nuovo EVO) Primo : Gnocchetti alla campidanese (Vegetariano: gnocchetti con zucca) Secondo : Lonza di maiale arrosto con patate (Vegetariano: verdure ripassate e patate al forno) Dolce : Torta di mele e noci Vino, acqua, caffè



Pomeriggio:

ore 15:00 – Visita al Museo Ornitologico della Sardegna , che ci permetterà di conoscere le tecnologie utilizzate dagli uccelli nelle diverse fasi della loro vita

ore 16:00 – Performance multimediale da cura della Casa di Prometeo, con musiche originali di Michele Demontis e Marco Secchi e immagini di Marina Federica Pattieri.

ore 16:30 – Intrattenimento a tema del Gruppo ARPOLE (Arte e Poesia) di Alessandra Sorcinelli.

ore 17:00 – Gli antichi suoni delle launeddas di Giovanni Aru e la chitarra di Fausto Tuvieri. Anche con la presentazione di una piccola mostra curata da Giovanni Aru.

L’evento è stato finanziato con la Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, Art. 1, comma 1 lett. c). D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022. Annualità: 2022 / 2023 / 2024. Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, aggiornamenti e per le prenotazioni della giornata di Siddi, dovete contattate i nostri partner della Cooperativa Villa Silli ai numeri di telefono: 070 939 888 (fisso) / 347 738 0831(cellulare).

Potete trovare maggiori informazioni sulle prossime tappe e la filosofia del progetto Isula sia su Facebook che sul suo sito ufficiale.

Dove si trova e come arrivare a Siddi:

Per capire meglio la posizione di Siddi, possiamo inserire questo paese al centro del triangolo immaginario situato tra Uras a nord, Sanluri a sud e Barumini a Est.

