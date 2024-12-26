Family Fest 2024 a Cagliari: grande ritorno, scopri il programma del 27 e 28 dicembre 2024!

26 Dicembre 2024
Family Fest in Sardegna, manifesto

Family Fest 2024 a Cagliari: torna a Cagliari nel weekend prima di Capodanno, una delle manifestazioni più amate da grandi e piccini: il “Family Fest“. La festa per le famiglie si svolgerà per la prima volta nella centralissima piazza del Carmine a Cagliari il 27 e 28 dicembre 2024!

Si parte dal pomeriggio di venerdì, mentre sabato la manifestazione avrà luogo per l’intera giornata, proprio nel centro della città, a due passi dai mercatini di Natale, tra animazione, giochi, musica, attività varie, buon cibo e divertimento.

L’ingresso è gratuito.

Ma cosa è il Family Fest?

Il Family Fest è il format del momento, interamente costruito attorno alle famiglie e a loro dedicato: due giornate dedicate ai giochi all’aria aperta in una delle piazze più famose di Cagliari. Giochi nei quali si sfideranno le famiglie: papà contro figli o papà contro papà, famiglie contro famiglie, in giochi semplici come quelli di una volta, sotto l’incalzante tifo degli animatori e del pubblico.

Ma non solo, ci saranno ulteriori attrazioni, come:

  • Incontro e foto con le Mascotte: Topolino e Minnie, Paperino e Paperina, Masha e Orso, Stich, Super Mario e Luigi e tanti altri personaggi ancora per la gioia dei nostri bambini
  • Balli, karaoke e baby dance
  • Street Food Village: per pranzo e per la cena o anche per la merenda, troverete ad attendervi un’accurata selezione di ottimo cibo in formato street food, rigorosamente a tema:
    • Gli spaghetti con polpette di “Lilli e il vagabondo”.
    • Le trenette al pesto di “Luca”
    • Krusty burger e Chips “Simpsons”
    • Gli hot dog di “Daffy Duck”
    • I noodle di “Carrettino Kung fu Panda”
    • I bao, le polpette di “Kung fu Panda”
    • Gli onigiri “La città incantata” e anche “My Hero Academy”
    • I dorayaki di “Doraemon”
    • I donuts Rosa di “Homer Simpson”
    • I macarons e la pasticceria di marinette “Miracolus Lady Bug”
    • Lo zucchero filato rosa di “Masha e Orso”
Mascotte al Cartoon Fest della Sardegna e al Family Fest Sardinia

Programma Family Fest:

Venerdì, 27 dicembre 2024:

Pomeriggio e sera:

  • ore 16:00 – Presentazione delle Mascotte di Topolino e Minnie e inaugurazione del Family Fest
  • ore 16:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
  • ore 17:00 – Saluti di Paperina e Paperino
  • ore 17:15 – Giochi a quiz e Karaoke! Conosciamo la Vostra preparazione in materia Cartoon e canta con noi le vecchie sigle dei Cartoni Animati.
  • ore 18:00 – Giochiamo con Masha e Bing, a seguire foto con i personaggi
  • ore 18:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
  • ore 18:45 – Esibizione live di Michela che ci canterà le più famose sigle dei Cartoni Animati
  • ore 19:00 – Incontro con Super Mario e Luigi
  • ore 19:30 – Baby Dance con Sabrina
  • ore 20:00 :
    • Saluti di Topolino e Minnie
    • Esibizione e Ballo di Stich e, a seguire, foto con tutti!

Sabato, 28 dicembre 2024:

Mattino:

  • ore 11:00 – Presentazione delle Mascotte di Topolino e Minnie e inizio del Family Fest
  • ore 11:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
  • ore 12:00 – Saluti di Paperina e Paperino
  • ore 12:30 – Saluti di Paperina e Paperino
  • ore 13:00 – Ballo di Stich
  • ore 13:15 – Musica in sottofondo a tema natalizio e cartoon

Pomeriggio e di sera:

  • ore 15:00 – Presentazione delle Mascotte: Topolino, Minnie
  • ore 15:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
  • ore 16:00 – Saluti di Paperina e Paperino
  • ore 16:10 – Si balla con la Family Dance. Le più famose hit del momento per un coinvolgente ballo di bambini e genitori
  • ore 17:00 – Uscita di Pippo e Doremon
  • ore 17:15 – Giochi a quiz e Karaoke! Conosciamo la Vostra preparazione in materia Cartoon e canta con noi le vecchie sigle dei Cartoni Animati.
  • ore 18:00 – Giochiamo con Masha e Bing sul palco a seguire foto con i personaggi
  • ore 18:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
  • ore 18:45 – Esibizione live di Michela che ci canterà le più famose sigle dei Cartoni Animati
  • ore 19:00 – Incontro con Super Mario e Luigi
  • ore 19:30 – Baby Dance con Sabrina
  • ore 20:00 :
    • Saluti di Topolino e Minnie
    • Esibizione e Ballo di Stich e, a seguire, foto con tutti!
Patatine fritte alla Festa del gusto e al Family Fest

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi invitiamo a visitare la pagina Facebook dell’evento. Infoline: 380 214 3195

Dove si trova e come arrivare al piazza del Carmine a Cagliari:

