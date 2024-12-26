Family Fest 2024 a Cagliari: grande ritorno, scopri il programma del 27 e 28 dicembre 2024!
Family Fest 2024 a Cagliari: torna a Cagliari nel weekend prima di Capodanno, una delle manifestazioni più amate da grandi e piccini: il “Family Fest“. La festa per le famiglie si svolgerà per la prima volta nella centralissima piazza del Carmine a Cagliari il 27 e 28 dicembre 2024!
Si parte dal pomeriggio di venerdì, mentre sabato la manifestazione avrà luogo per l’intera giornata, proprio nel centro della città, a due passi dai mercatini di Natale, tra animazione, giochi, musica, attività varie, buon cibo e divertimento.
L’ingresso è gratuito.
Ma cosa è il Family Fest?
Il Family Fest è il format del momento, interamente costruito attorno alle famiglie e a loro dedicato: due giornate dedicate ai giochi all’aria aperta in una delle piazze più famose di Cagliari. Giochi nei quali si sfideranno le famiglie: papà contro figli o papà contro papà, famiglie contro famiglie, in giochi semplici come quelli di una volta, sotto l’incalzante tifo degli animatori e del pubblico.
Ma non solo, ci saranno ulteriori attrazioni, come:
- Incontro e foto con le Mascotte: Topolino e Minnie, Paperino e Paperina, Masha e Orso, Stich, Super Mario e Luigi e tanti altri personaggi ancora per la gioia dei nostri bambini
- Balli, karaoke e baby dance
- Street Food Village: per pranzo e per la cena o anche per la merenda, troverete ad attendervi un’accurata selezione di ottimo cibo in formato street food, rigorosamente a tema:
- Gli spaghetti con polpette di “Lilli e il vagabondo”.
- Le trenette al pesto di “Luca”
- Krusty burger e Chips “Simpsons”
- Gli hot dog di “Daffy Duck”
- I noodle di “Carrettino Kung fu Panda”
- I bao, le polpette di “Kung fu Panda”
- Gli onigiri “La città incantata” e anche “My Hero Academy”
- I dorayaki di “Doraemon”
- I donuts Rosa di “Homer Simpson”
- I macarons e la pasticceria di marinette “Miracolus Lady Bug”
- Lo zucchero filato rosa di “Masha e Orso”
Programma Family Fest:
Venerdì, 27 dicembre 2024:
Pomeriggio e sera:
- ore 16:00 – Presentazione delle Mascotte di Topolino e Minnie e inaugurazione del Family Fest
- ore 16:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
- ore 17:00 – Saluti di Paperina e Paperino
- ore 17:15 – Giochi a quiz e Karaoke! Conosciamo la Vostra preparazione in materia Cartoon e canta con noi le vecchie sigle dei Cartoni Animati.
- ore 18:00 – Giochiamo con Masha e Bing, a seguire foto con i personaggi
- ore 18:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
- ore 18:45 – Esibizione live di Michela che ci canterà le più famose sigle dei Cartoni Animati
- ore 19:00 – Incontro con Super Mario e Luigi
- ore 19:30 – Baby Dance con Sabrina
- ore 20:00 :
- Saluti di Topolino e Minnie
- Esibizione e Ballo di Stich e, a seguire, foto con tutti!
Sabato, 28 dicembre 2024:
Mattino:
- ore 11:00 – Presentazione delle Mascotte di Topolino e Minnie e inizio del Family Fest
- ore 11:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
- ore 12:00 – Saluti di Paperina e Paperino
- ore 12:30 – Saluti di Paperina e Paperino
- ore 13:00 – Ballo di Stich
- ore 13:15 – Musica in sottofondo a tema natalizio e cartoon
Pomeriggio e di sera:
- ore 15:00 – Presentazione delle Mascotte: Topolino, Minnie
- ore 15:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
- ore 16:00 – Saluti di Paperina e Paperino
- ore 16:10 – Si balla con la Family Dance. Le più famose hit del momento per un coinvolgente ballo di bambini e genitori
- ore 17:00 – Uscita di Pippo e Doremon
- ore 17:15 – Giochi a quiz e Karaoke! Conosciamo la Vostra preparazione in materia Cartoon e canta con noi le vecchie sigle dei Cartoni Animati.
- ore 18:00 – Giochiamo con Masha e Bing sul palco a seguire foto con i personaggi
- ore 18:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest
- ore 18:45 – Esibizione live di Michela che ci canterà le più famose sigle dei Cartoni Animati
- ore 19:00 – Incontro con Super Mario e Luigi
- ore 19:30 – Baby Dance con Sabrina
- ore 20:00 :
- Saluti di Topolino e Minnie
- Esibizione e Ballo di Stich e, a seguire, foto con tutti!
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi invitiamo a visitare la pagina Facebook dell’evento. Infoline: 380 214 3195
Dove si trova e come arrivare al piazza del Carmine a Cagliari:
