Family Fest 2024 a Cagliari: torna a Cagliari nel weekend prima di Capodanno, una delle manifestazioni più amate da grandi e piccini: il “Family Fest“. La festa per le famiglie si svolgerà per la prima volta nella centralissima piazza del Carmine a Cagliari il 27 e 28 dicembre 2024 !

Si parte dal pomeriggio di venerdì, mentre sabato la manifestazione avrà luogo per l’intera giornata, proprio nel centro della città, a due passi dai mercatini di Natale, tra animazione, giochi, musica, attività varie, buon cibo e divertimento.

L’ingresso è gratuito.

Ma cosa è il Family Fest?

Il Family Fest è il format del momento, interamente costruito attorno alle famiglie e a loro dedicato: due giornate dedicate ai giochi all’aria aperta in una delle piazze più famose di Cagliari. Giochi nei quali si sfideranno le famiglie: papà contro figli o papà contro papà, famiglie contro famiglie, in giochi semplici come quelli di una volta, sotto l’incalzante tifo degli animatori e del pubblico.

Ma non solo, ci saranno ulteriori attrazioni, come:

Incontro e foto con le Mascotte : Topolino e Minnie, Paperino e Paperina, Masha e Orso, Stich, Super Mario e Luigi e tanti altri personaggi ancora per la gioia dei nostri bambini

Street Food Village : per pranzo e per la cena o anche per la merenda, troverete ad attendervi un’accurata selezione di ottimo cibo in formato street food, rigorosamente a tema: Gli spaghetti con polpette di “Lilli e il vagabondo”. Le trenette al pesto di “Luca” Krusty burger e Chips “Simpsons” Gli hot dog di “Daffy Duck” I noodle di “Carrettino Kung fu Panda” I bao, le polpette di “Kung fu Panda” Gli onigiri “La città incantata” e anche “My Hero Academy” I dorayaki di “Doraemon” I donuts Rosa di “Homer Simpson” I macarons e la pasticceria di marinette “Miracolus Lady Bug” Lo zucchero filato rosa di “Masha e Orso”

Programma Family Fest:

Venerdì, 27 dicembre 2024:

Pomeriggio e sera:

ore 16:00 – Presentazione delle Mascotte di Topolino e Minnie e inaugurazione del Family Fest

e ore 16:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest

ore 17:00 – Saluti di Paperina e Paperino

ore 17:15 – Giochi a quiz e Karaoke ! Conosciamo la Vostra preparazione in materia Cartoon e canta con noi le vecchie sigle dei Cartoni Animati.

ore 18:45 – Esibizione live di Michela che ci canterà le più famose sigle dei Cartoni Animati

ore 19:30 – Baby Dance con Sabrina

ore 20:00 : Saluti di Topolino e Minnie Esibizione e Ballo di Stich e, a seguire, foto con tutti!



Sabato, 28 dicembre 2024:

Mattino:

ore 11:00 – Presentazione delle Mascotte di Topolino e Minnie e inizio del Family Fest

e ore 11:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest

ore 12:00 – Saluti di Paperina e Paperino

ore 13:00 – Ballo di Stich

ore 13:15 – Musica in sottofondo a tema natalizio e cartoon

Pomeriggio e di sera:

ore 15:00 – Presentazione delle Mascotte: Topolino, Minnie

ore 15:15 – Giochiamo con Cristina e i giochi del Family Fest

ore 16:00 – Saluti di Paperina e Paperino

ore 17:15 – Giochi a quiz e Karaoke! Conosciamo la Vostra preparazione in materia Cartoon e canta con noi le vecchie sigle dei Cartoni Animati.

ore 18:45 – Esibizione live di Michela che ci canterà le più famose sigle dei Cartoni Animati

ore 19:30 – Baby Dance con Sabrina

ore 20:00 : Saluti di Topolino e Minnie Esibizione e Ballo di Stich e, a seguire, foto con tutti!



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi invitiamo a visitare la pagina Facebook dell’evento. Infoline: 380 214 3195

Dove si trova e come arrivare al piazza del Carmine a Cagliari:

