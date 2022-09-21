Marconi Wine Experience 2024 a Villaputzu: ecco il programma di sabato 31 agosto 2024!
Marconi Wine Experience 2024 a Villaputzu: si svolgerà nella serata di sabato 31 agosto 2024, con in inizio alle ore 19:30 in piazza Marconi a Villaputzu, una nuova edizione del “Marconi Wine Experience“, organizzato dalla “Bidd’e Putzi Giovani Grandi Eventi”, in collaborazione con il Comune.
L’evento prevede un percorso degustativo, accompagnato da finger food e musica live, nel quale i visitatori saranno guidati dai sommelier della “Fondazione Italiana Sommelier Sardegna“, alla scoperta delle caratteristiche dei vini proposti dalle cantine partecipanti. Ecco le cantine già confermate nel momento in cui scriviamo:
- Cantina Berritta
- Cantina Nuovi Poderi
- Corona Ruia
- Cantina di Calasetta
- William Lasio Wines
- Cantina Castiadas
- Cantina Marongiu
La Fondazione Italiana Sommelier (F.I.S.) è l’unica associazione che far parte della Worldwide Sommelier Association che riunisce le associazioni dei 31 paesi del mondo a tradizione vitivinicola.
Marconi Wine Experience, programma 2024:
Sabato, 31 agosto 2024:
- ore 19:30 – Piazza Marconi – Inizio percorso degustativo
Quanto costa il Ticket?
Il ticket costa 20 euro (15 in prevendita) e comprende il finger food, 4 degustazioni di vino diverse, calice e sacca personalizzati.
Per maggiori informazioni, prevendite e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, per conoscere tutte le cantine presenti, per acquistare i ticket in prevendita e per eventuali cambiamenti al programma dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook degli organizzatori.
Dove si trova e come arrivare a Villaputzu:
Villaputzu si trova lungo la costa sud orientale della Sardegna, poco più a nord di Muravera.
