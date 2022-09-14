Sagra del fico d’india 2024 a Dualchi: ecco il programma di sabato 21 settembre 2024!

Sagra del fico d’india Dualchi 2024, programma: si svolgerà nella giornata si sabato 21 settembre 2024 , la trentaduesima edizione della “Sagra del fico d’india” a Dualchi.

Dualchi è un piccolo borgo, di poco più di 500 abitanti, situato sull’altopiano di Abbasanta, nella regione storica del Marghine, che noi abbiamo già conosciuto su questo blog anche per altri eventi, come: Dualchi Produce, l’Ardia di San Pietro e per la partecipazione al circuito della Primavera nel cuore della Sardegna.

In programma troviamo la vendita e degustazione di prodotti tipici derivati dalla lavorazione del fico d’india, la cena a base di zippulas de abba e pecora alla vernaccia.

E’ prevista anche la partecipazione di alcune vecchie glorie del Cagliari calcio.

Sagra del fico d’india a Dualchi, programma 2024:

Sabato, 21 settembre 2024:

dalle ore 10:00 – Visite ai nuraghi e al paese , per info 339 504 35 98

: sapa, marmellata, liquore, tzillicas, tureddu, prela-prelazzu, pabassinos, aligu, pan’e saba, culuzones e via dicendo ore 16:00 – Dimostrazione del ciclo di trasformazione dal frutto alla sapa ;

; ore 17:00 – Esibizione itinerante de Su Cunzertu Antigu

ore 20:00 – Cena a base di zippulas de abba, pecora alla vernaccia, pane, acqua e vino ;

; ore 22:00 – Esibizione del gruppo Mediterranea

Sarà anche possibile visitare anche i nurghi del paese, tra di essi ricordo il nuraghe Ponte (un complesso con due nuraghi, un monotorre e uno a corridoio, una muraglia, una tomba dei giganti e i resti del villaggio nuragico)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Dualchi che organizza l’evento.

Dove si trova e come arrivare a Dualchi:

Arrivare a Dualchi è molto semplice, si trova infatti a una manciata di chilometri dalla SS131, si esce infatti per Borore, si costeggia il paese, quindi si prosegue per Dualchi, sempre dritti lungo la SP33. Piuttosto occhio alle postazioni autovelox in Sardegna, specie sulla SS131.

