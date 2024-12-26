ATTENZIONE: Il Serdiana Wine Festival: Intrecci di Vite 2024, inizialmente previsto per il 20 dicembre, è stato posticipato a domenica 29 dicembre 2024 a causa del maltempo che ha colpito il Sud Sardegna.

Serdiana Wine Festival 2024: si svolgerà nella serata di domenica 29 dicembre a Serdiana una nuova edizione dell’ evento “Intrecci di vite“, conosciuto anche come “Serdiana Wine Festival“. L’appuntamento torna in edizione natalizia dopo il successo della scorsa primavera.

Il nome completo dell’evento – “Intrecci di vite – Serdiana Wine Festival” – fa subito intuire come si tratti di una serata dedicata al vino e al suo legame col territorio con un programma molto vario: si va dalle degustazioni di vino a quelle dei prodotti tipici locali, dai laboratori agli spettacoli, al canto.

Il tutto nel centro storico di Serdiana, il secondo comune della Sardegna per numero di ettari coltivati a vite.

Programma Serdiana Wine Festival:

Venerdì, 29 dicembre 2024

ore 11:00 : Centro di aggregazione sociale di via Roma – Spettacolo “Old Circus” , show di teatro di strada per bambini e famiglie, organizzato dall’Associazione Antico Baule Centro storico: Degustazioni di prodotti tipici locali , organizzate dalle associazioni del territorio Degustazioni dei vini offerti dalle cantine di Serdiana Esibizioni del gruppo folk locale , con musica e balli tradizionali

ore 17:30 – Piazza Gruxi ‘e Ferru (fronte Centro di Aggregazione) – Animazione per bambini a cura della Compagnia Teatro Circo Maccus, con il laboratorio di circo BabyCircus

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e informazioni vi consigliamo di rivolgervi ai canali ufficiali della manifestazione, cioè al sito web e alla pagina Facebook. Altrimenti seguite le pagine social del Comune, che organizza questa giornata di festa in collaborazione con le associazioni e le attività produttive del territorio.

Dove si trova e come arrivare a Serdiana:

Serdiana si trova ad appena venti km da Cagliari ed arrivare è decisamente molto facile. Semmai, occhio all‘autovelox fisso sulla SS387 Monserrato-Dolianova.

