Serdiana Wine Festival 2024: scopri il programma di Intrecci di Vite domenica 29 dicembre 2024!
ATTENZIONE: Il Serdiana Wine Festival: Intrecci di Vite 2024, inizialmente previsto per il 20 dicembre, è stato posticipato a domenica 29 dicembre 2024 a causa del maltempo che ha colpito il Sud Sardegna.
Serdiana Wine Festival 2024: si svolgerà nella serata di domenica 29 dicembre a Serdiana una nuova edizione dell’ evento “Intrecci di vite“, conosciuto anche come “Serdiana Wine Festival“. L’appuntamento torna in edizione natalizia dopo il successo della scorsa primavera.
Il nome completo dell’evento – “Intrecci di vite – Serdiana Wine Festival” – fa subito intuire come si tratti di una serata dedicata al vino e al suo legame col territorio con un programma molto vario: si va dalle degustazioni di vino a quelle dei prodotti tipici locali, dai laboratori agli spettacoli, al canto.
Il tutto nel centro storico di Serdiana, il secondo comune della Sardegna per numero di ettari coltivati a vite.
Programma Serdiana Wine Festival:
Venerdì, 29 dicembre 2024
- ore 11:00 :
- Centro di aggregazione sociale di via Roma – Spettacolo “Old Circus”, show di teatro di strada per bambini e famiglie, organizzato dall’Associazione Antico Baule
- Centro storico:
- Degustazioni di prodotti tipici locali, organizzate dalle associazioni del territorio
- Degustazioni dei vini offerti dalle cantine di Serdiana
- Esibizioni del gruppo folk locale, con musica e balli tradizionali
- ore 17:30 – Piazza Gruxi ‘e Ferru (fronte Centro di Aggregazione) – Animazione per bambini a cura della Compagnia Teatro Circo Maccus, con il laboratorio di circo BabyCircus
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli e informazioni vi consigliamo di rivolgervi ai canali ufficiali della manifestazione, cioè al sito web e alla pagina Facebook. Altrimenti seguite le pagine social del Comune, che organizza questa giornata di festa in collaborazione con le associazioni e le attività produttive del territorio.
Dove si trova e come arrivare a Serdiana:
Serdiana si trova ad appena venti km da Cagliari ed arrivare è decisamente molto facile. Semmai, occhio all‘autovelox fisso sulla SS387 Monserrato-Dolianova.
