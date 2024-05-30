Valledoria International Beer Fest 2024: scopri il programma del 31 maggio e 1 giugno 2024!

Valledoria International Beer Fest 2024: torna nel nord della Sardegna, in provincia di Sassari, per la precisione a Valledoria, una nuova edizione, la terza, di uno dei festival brassicoli più interessanti dell’isola. E’ il Valledoria International Beer Fest, che come dice il nome stesso presenta una “tap list” unica, capace di far gioire gli amanti della birra, per le birre che arrivano da tutto il mondo. Non per nulla il suo moto è:

I gusti del MONDO in una BIRRA.

L’evento si svolgerà nel weekend del 31 maggio e 1 giugno 2024 . Confermata la location dell’evento: corso Europa a Valledoria (è la via principale del paese, vedi la cartina a fine articolo per come arrivare). A Valledoria amano molto la birra, in piena estate vi si svolge infatti anche il “Rock’n Beer” (per il quale sono stati già annunciati i mitici Stratovarius).

Troverete ad attendervi decine birre provenienti da tutto il mondo e decine di stands di food&beer, più animazione e giochi per bambini. Tanta anche la musica con band le cui esibizioni sonore spazieranno dal Rock al Pop, mentre i Dj faranno ballare tutte le generazioni dai successi degli anni 80-90 sino alle attuali HIT.

Programma International Beer Fest Valledoria:

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno 2024:

dalle ore 11:00 alle 24:00 – Corso Europa: Apertura fusti e cucine Musica Giochi per bambini



Dove si trova e come arrivare a Valledoria:

Valledoria si trova a metà strada tra Castelsardo e Trinità d’Agultu (Costa Rossa), a due passi da Badesi.

