Decimo di Birra 2024 a Decimomannu: ecco il programma di sabato 31 agosto 2024!

Daniele Puddu 29 Agosto 2022
Decimo di birra 2024, logo e manifesto

Decimo di Birra 2024 a Decimomannu: si svolgerà nella serata di sabato 31 agosto 2024, presso il polo fieristico di Santa Greca a Decimomannu, la quarta edizione di “Decimo di Birra“, festival regionale della birra artigianale.

Da segnalare la partecipazione di un birrificio danese e di uno bergamasco a fare compagnia a tante realtà locali, con birrifici artigianali provenienti da quasi tutto il circondario:

  • ToØl: giovane birrificio artigianale danese,di Copenaghen,con interessanti birre anche Gluten free
  • Hammer: birrificio artigianale completamente italiano che viene dalla provincia bergamasca
  • Mascagni: birrificio artigianale di Quartu Sant’Elena
  • SBB o Shardana Beer Brothers: direttamente da Elmas
  • 4Mori: birrificio realizzato nella vecchia centrale elettrica del 1900 del borgo minerario di Montevecchio
  • Scialandrone: birrificio artigianale indipendente di Cagliari
  • Terrantiga: il birrificio artigianale di San Sperate
  • A mine of beer: birrificio artigianale con sede a Cortoghiana

Non solo fiumi di birra ma anche buon cibo, tornei di freccette e musica live per ballare e divertirsi tutta la sera.

Programma Decimo di Birra 2024:

Sabato, 31 agosto 2024:

  • dalle ore 16:00 – Rubinetti aperti
  • dalle ore 17:30 – Torneo di freccette
  • dalle ore 18:00 – Cucine aperte
  • dalle ore 20:00 – Musica live

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina facebook degli organizzatori di Tialla.

Dove si trova il polo fieristico di Santa Greca a Decimmannu:

