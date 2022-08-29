Decimo di Birra 2024 a Decimomannu: ecco il programma di sabato 31 agosto 2024!
Decimo di Birra 2024 a Decimomannu: si svolgerà nella serata di sabato 31 agosto 2024, presso il polo fieristico di Santa Greca a Decimomannu, la quarta edizione di “Decimo di Birra“, festival regionale della birra artigianale.
Da segnalare la partecipazione di un birrificio danese e di uno bergamasco a fare compagnia a tante realtà locali, con birrifici artigianali provenienti da quasi tutto il circondario:
- ToØl: giovane birrificio artigianale danese,di Copenaghen,con interessanti birre anche Gluten free
- Hammer: birrificio artigianale completamente italiano che viene dalla provincia bergamasca
- Mascagni: birrificio artigianale di Quartu Sant’Elena
- SBB o Shardana Beer Brothers: direttamente da Elmas
- 4Mori: birrificio realizzato nella vecchia centrale elettrica del 1900 del borgo minerario di Montevecchio
- Scialandrone: birrificio artigianale indipendente di Cagliari
- Terrantiga: il birrificio artigianale di San Sperate
- A mine of beer: birrificio artigianale con sede a Cortoghiana
Non solo fiumi di birra ma anche buon cibo, tornei di freccette e musica live per ballare e divertirsi tutta la sera.
Programma Decimo di Birra 2024:
Sabato, 31 agosto 2024:
- dalle ore 16:00 – Rubinetti aperti
- dalle ore 17:30 – Torneo di freccette
- dalle ore 18:00 – Cucine aperte
- dalle ore 20:00 – Musica live
Dove si trova il polo fieristico di Santa Greca a Decimmannu:
