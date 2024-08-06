Eventi Santa Teresa Gallura a fine agosto 2024, calendario: nell’articolo di oggi ci spostiamo nell’estremo nord est della Sardegna per scoprire quali siano gli eventi da non perdere a Santa Teresa Gallura (non il “di” non ci vuole), ne, mese di agosto 2024 . Dopo un’altra intensa giornata di mare infatti, tutti noi abbiamo piacere di rilassarci e divertirci, godendoci il fresco delle ore serali.

Gli eventi non interessano solo il centro del paese e in particolare la piazza Vittorio Emanuele, ma anche le frazioni di Ruoni, Porto Pozzo e San Pasquale, oltre ai siti storico-archeologici di Lu Brandali e della torre di Longonsardo.

Programma Eventi Agosto 2024 a Santa Teresa Gallura:

Sono tanti gli eventi da non perdere a Santa Teresa Gallura nell’agosto 2024 , dopo lo scoppiettante inizio mese con la tradizionale “Chjusunata” (1 agosto 2024), la “Festa per i 50 anni di Ruoni” (a Ruoni, il 3 agosto 2024) e la “Sagra delle Seadas” (a Porto Pozzo, il 4 agosto 2024), si continua con la rassegna enogastronomica “Profumi DiVini” (a San Pasquale, il 9 agosto 2024), quindi la grande “Festa per la fondazione di Santa Teresa Gallura” (12 agosto 2024), la “Festa di Ferragosto” (15 agosto 2024), il “Carnevale estivo” (a Porto Pozzo, il 24 agosto 2024) e la “Festa dei bambini” (a San Pasquale, il 25 agosto 2024).

In mezzo una marea di concerti, tribute band, serate culturali, grandi ospiti, cabaret, spettacoli e via dicendo!

Altri eventi di agosto:

Numerosi anche i festival e le manifestazioni che si svolgono in più date con il “Silent Festival” (a inizio mese, il 2, 5 e 7 agosto 2024), il festival letterario “Ligghjendi” (a fine mese, il 29, 30, 31 agosto 2024), il cinema, il mercato serale degli artigiani, lezioni di ballo gratuite, mostre fotografiche, laboratori per bambini, osservazioni astronomiche e gli appuntamenti sulla Torre di Longonsardo tra yoga, degustazioni e aperture notturne.

In particolare vi consiglio gli appuntamenti con “Estate Degustando” ogni sabato sera a partire dalle ore 19:30 (3, 10, 17 , 24 e 31 agosto 2024)

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, sempre possibili, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Santa Teresa Gallura.

Dove si trova Santa Teresa Gallura e come raggiungerla (cartina stradale):

