Festa Santa Maria di Sibiola 2024 a Serdiana: ecco il programma completo del 7, 8 e 9 settembre 2024!

Festa Santa Maria di Sibiola e San Raffaele Arcangelo 2024 a Serdiana: torna anche quest’anno sul nostro blog una delle feste religiose più sentite del sud Sardegna. Il 7, 8 e 9 settembre 2024 infatti, si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Santa Maria di Sibiola e San Raffaele Arcangelo a Serdiana.

Vediamo subito il programma religioso e civile della festa, da segnalare, da subito, lo show di Sandro Murru per ballare tutta la notte (sabato 7 settembre 2024), il concerto di Beppe Dettori la sera di domenica (8 settembre 2024) e la tribute band ufficiale a Max Pezzali e agli 883 nella serata conclusiva di lunedì (9 settembre 2024).

Ricordo che entro il 6 settembre 2024 si possono iscrivere le tracas che intendono partecipare alle processioni in onore di Santa Maria di Sibiola che si terranno l’8 e il 9 settembre 2024. Le migliori tracas verranno premiate. Per info e iscrizioni: 334 241 9242.

Imperdibile una visita, anche se non si è devoti, alla chiesa monumentale di Santa Maria di Sibiola, uno dei capolavori di arte romanica in Sardegna. Immersa tra vigneti e oliveti, venne edificata dai monaci benedettini dell’Abbazia di San Vittore di Marsiglia, tra la fine dell’XI° e i primi anni del XII° secolo.

Programma Santa Maria di Sibiola 2024, Serdiana:

4, 5 e 6 settembre 2024:

ore 18:30 – Triduo di preparazione alla festa di Santa Maria di Sibiola

Sabato, 7 settembre 2024:

ore 18:00 – Chiesa del Santissimo Salvatore – Celebrazione della Santa Messa solenne in onore di Santa Maria di Sibiola

ore 19:00 – Processione di accompagnamento del simulacro di Santa Maria di Sibiola all’omonima chiesa campestre con il gruppo folk di Serdiana, i cavalieri e i suonatori di launeddas

ore 22:00 – Piazza Gruxi 'e Ferru – Sandro Murru Dj Show

Domenica, 8 settembre 2024:

ore 10:30 – Chiesa Santa Maria di Sibiola – Processione con il simulacro di Santa Maria di Sibiola nelle campagne circostanti la chiesa monumentale di Santa Maria di Sibiola

a seguire – Chiesa Santa Maria di Sibiola – Celebrazione della Messa Solenne

ore 17:30 – Chiesa Santa Maria di Sibiola – Recita del rosario

ore 18:00 – Chiesa Santa Maria di Sibiola – Santa Messa in onore di Santa Maria.

ore 19:00 – Processione di rientro del simulacro di Santa Maria di Sibiola dalla chiesa monumentale alla chiesa del SS Salvatore a Serdiana . Partecipano: i suonatori di launeddas, cavalieri, traccas, il gruppo folk Sibiola di Serdiana e altri gruppi folk ospiti

ore 21:30 dopo la processione) – Fuochi d'artificio : Spettacolo pirotecnico a cura della ditta Contini Anna Maria, proprio di Serdiana

ore 22:00 – Piazza Gruxi'e Ferru – Concerto di Beppe Dettori

Lunedì, 9 settembre 2024:

ore 16:00 – Piazza Gruxi’e Ferru – Animazione dedicata ai bambini

ore 18:00 – Chiesa San Salvatore – Santa Messa in onore di San Raffaele Arcangelo.

ore 19:00 – Vie del paese – Processione con i simulacri di Santa Maria di Sibiola e San Raffaele Arcangelo , con la partecipazione dei suonatori di launeddas, dei cavalieri, delle traccas e del gruppo folk Sibiola di Serdiana

ore 21:30 – Piazza Gruxi'e Ferru – Concerto dei Time Out: si tratta della tribute band ufficiale a Max Pezzali e agli 883

Per maggiori info e dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook della Pro loco di Serdiana.

Dove si trova e come arrivare a Santa Maria di Sibiola:

