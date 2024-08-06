Ferragosto in laguna a Sant’Antioco: ecco il programma dal 14 al 18 agosto 2024!
Ferragosto 2024 in laguna a Sant’Antioco: continuiamo a presentarvi i programmi per il weekend di Ferragosto, che quest’anno cade in mezzo alla settimana, di giovedì, permettendo dunque eventi lunghi anche più giorni. E ‘ il caso del “Ferragosto in laguna“, il festival dello street food e della birra che si svolgerà dal 14 al 18 agosto 2024 presso il “Parco Giardino” sul lungomare di Sant’Antioco, nel sud ovest della Sardegna.
Il festival si caratterizza per lo street food sardo e nazionale, oltre che per le migliori birre artigianali locali e ottimi cocktail per vivere al massimo l’estate. Inoltre spettacoli diversi per ognuna delle cinque sere, con musica live e dj set.
Programma Ferragosto in laguna, Sant’Antioco:
14, 15, 16, 17, 18 agosto 2024:
- dalle ore 17:00 :
- Apertura fusti di birra e cucine street food
- Apertura mercatino hobbistica e opere dell’ingegno
- ore 20:00 – Inizio musica live e dj set:
- 14 agosto: Luca Martelli con il suo spettacolare show “Ride Gorilla“
- 15 agosto: Ferragosto: Sardos e a seguire Albo Dj
- 16 agosto: Golaseca e a seguire Albo Dj
- 17 agosto: Summer Dance Party a cura di Angel eventi
- 18 agosto: Wa’in Bon’Ora
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora vi rimandiamo alle pagine social e ai contatti degli organizzatori:
- Sardinia Happy Events
- 338 631 20 88
- sardiniahappyevents@gmail.com
Dove si trova il lungomare di Sant’Antioco:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp