Ferragosto 2024 in laguna a Sant’Antioco: continuiamo a presentarvi i programmi per il weekend di Ferragosto, che quest’anno cade in mezzo alla settimana, di giovedì, permettendo dunque eventi lunghi anche più giorni. E ‘ il caso del “Ferragosto in laguna“, il festival dello street food e della birra che si svolgerà dal 14 al 18 agosto 2024 presso il “Parco Giardino” sul lungomare di Sant’Antioco, nel sud ovest della Sardegna.

Il festival si caratterizza per lo street food sardo e nazionale, oltre che per le migliori birre artigianali locali e ottimi cocktail per vivere al massimo l’estate. Inoltre spettacoli diversi per ognuna delle cinque sere, con musica live e dj set.

Programma Ferragosto in laguna, Sant’Antioco:

14, 15, 16, 17, 18 agosto 2024:

dalle ore 17:00 : Apertura fusti di birra e cucine street food Apertura mercatino hobbistica e opere dell’ingegno

ore 20:00 – Inizio musica live e dj set : 14 agosto: Luca Martelli con il suo spettacolare show “Ride Gorilla“ 15 agosto: Ferragosto : Sardos e a seguire Albo Dj 16 agosto: Golaseca e a seguire Albo Dj 17 agosto: Summer Dance Party a cura di Angel eventi 18 agosto: Wa’in Bon’Ora



Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora vi rimandiamo alle pagine social e ai contatti degli organizzatori:

Sardinia Happy Events

338 631 20 88

sardiniahappyevents@gmail.com

Dove si trova il lungomare di Sant’Antioco:

