Arzachena Summer Festival 2022, ecco tutti gli eventi di agosto: si comincia subito stasera con l’attesa “notte bianca” in centro e la “Sagra di li chjusoni“, quindi sarà un continuo succedersi di eventi ed appuntamenti serali per tutto il mese di agosto 2022 ad Arzachena e nelle sue frazioni a mare.

E allora ecco che dopo aver passato la giornata nelle spiagge più belle della Costa Smeralda, potremo tutti rilassarci, divertirci e godere del fresco della sera, grazie agli eventi organizzati dal Comune di Arzachena per il mese di agosto 2022.

ARZACHENA, NON SOLO MARE –> Esiste una navetta gratuita per visitare i siti archeologici di Arzachena!

Gli eventi si svolgono in larga parte nel centro storico di Arzachena, ma interessano anche le frazioni di Baja Sardinia, Cannigione e Abbiadori, oltre a Nuraghe Albucciu e la località Corracilvuna.

ARZACHENA, AL MARE IN BUS –> Lu Pustali: il bus per le spiagge della costa Smeralda!

Programma Eventi Agosto 2022 ad Arzachena – Costa Smeralda:

E allora vediamo subito gli eventi di agosto 2022 ad Arzachena , da non perdere l’appuntamento con Time in Jazz (10 agosto 2022), Silent Festival (11 e 12 agosto 2022), la “Notte bianca” con “Cannigione in maschera” (12 agosto 2022), Aspettando Ferragosto (13 agosto 2022), i fuochi d’artificio (14 agosto 2022), la Festa di Ferragosto (15 agosto 2022), il carnevale estivo (20 agosto 2022), la seconda notte bianca di Cannigione con la serata folk (26 agosto 2022) e tanto altro ancora.

In programma ci sono anche tanti altri appuntamenti: musica dal vivo, spettacoli comici, circo di strada, cinema sotto le stelle, corse colorate, giochi a squadre, tornei di tennis.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Tutti i calendari di eventi, sono passibili di modifiche e aggiornamenti, perché vengono redatti molto tempo prima e può sempre capitare qualche imprevisto. Quindi per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook del comune di Arzachena.

Dove si trova Arzachena? (mappa):

