La Maddalena Summer 2024: Ecco tutti gli eventi di agosto 2024 a La Maddalena!

La Maddalena Summer 2024, calendario eventi agosto a La Maddalena: comincia subito alla grande il mese di agosto 2024 a La Maddalena, la città al centro dell’omonima isola e arcipelago del nord est della Sardegna, che presenta un calendario di eventi estivi all’insegna della musica, delle risate e del divertimento.

E allora scopriamo cosa fare la sera a La Maddalena, con tutti gli eventi in programma ad agosto 2024, per godersi il fresco della sera dopo aver quindi passato una splendida giornata al mare tra le spiagge di La Maddalena!

Eventi principali dell’estate a La Maddalena:

Tra gli eventi più importanti ricordiamo, la musica per ballare diJonny Mele e Cristian Marchi dello Zoo di 105 (5 agosto 2024) e dello show “Nostalgia 90” (20 agosto 2024), le serate in compagnia degli inossidabili Jerry Calà e Smaila’s band (autentiche icone della Costa Smeralda, che si esibiranno rispettivamente il 6 e 21 agosto 2024), i concerti delle tante band sarde, capitanate da Diana Puddu (la fresca vincitrice di “The Voice Senior” si esibirà per Ferragosto).

Da non perdere anche il cabaret di Gianluca Impastato (8 agosto 2024), il “Festival Maddalenino” (11 agosto 2024) e il “Carnevale estivo” (19 agosto 2024), mentre a fine mese saliranno sul palco Dj Jad & Wladi from Art.31 (29 agosto 2024)

Eventi La Maddalena Agosto 2024:

2 agosto 2024 – Piazza 23 Febbraio – Storie di un poeta (rinviato per motivi tecnici)

– Piazza 23 Febbraio – (rinviato per motivi tecnici) 4 agosto 2024 – Piazza Santa Maria Maddalena – Banda di San Domenico Savio

– Piazza Santa Maria Maddalena – 5 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Umberto I – Jonny Mele e Cristian Marchi dello Zoo di 105

– ore 22:00 – Piazza Umberto I – 6 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Umberto I – Jerry Calà

– ore 22:00 – Piazza Umberto I – 8 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza 23 Febbraio – Gianluca Impastato

– ore 22:00 – Piazza 23 Febbraio – 9 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza 23 Febbraio – Tumbao de Primera

– ore 22:00 – Piazza 23 Febbraio – 10 agosto 2024 – Palco della musica – Tutto l’amore del mondo

– Palco della musica – 11 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Santa Maria Maddalena – Festival Maddalenino

– ore 22:00 – Piazza Santa Maria Maddalena – 13 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza 23 Febbraio – Fleur Du Mal

– ore 22:00 – Piazza 23 Febbraio – 14 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza 23 Febbraio – Mauro’s Band

– ore 22:00 – Piazza 23 Febbraio – 15 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Umberto I – Diana Puddu

– ore 22:00 – Piazza Umberto I – 16 agosto 2024 – Piazza 23 Febbraio – Collective Taurus Jazz&Friends

– Piazza 23 Febbraio – 19 agosto 2024 – Centro storico – Carnevale Estivo

– Centro storico – 20 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Umberto I – Nostalgia 90

– ore 22:00 – Piazza Umberto I – 21 agosto 2024 – Piazza 23 Febbraio – Smaila’s Band

– Piazza 23 Febbraio – 23 agosto 2024 – Piazza 23 Febbraio – Last Minute Band

– Piazza 23 Febbraio – 24 agosto 2024 – Fortezza I Colmi – Memorial Giudetti

– Fortezza I Colmi – 25 agosto 2024 – Piazza Umberto I – The Lords (tribute band a Zucchero)

– Piazza Umberto I – (tribute band a Zucchero) 26 agosto 2024 – Piazza 23 Febbraio – Eclettica Live

– Piazza 23 Febbraio – 29 agosto 2024 – ore 22:30 – Piazza Umberto I – Dj Jad & Wladi from Art.31

Perché non ci sono sempre gli orari di inizio? Perché il cartellone di eventi è stato diffuso senza, anche se, dalle info apparse sui primi spettacoli, si inizia sempre intorno alle ore 22:00 circa, per permettere alle persone di cenare comodamente prima dello show.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto vi rimandiamo ai canali social del Comune di La Maddalena.

Dove si trova e come arrivare a La Maddalena:

Vi ricordo che per arrivare a La Maddalena si deve prendere il traghetto da Palau, ecco tutte le partenze dell’estate 2024.

