Calendario eventi luglio e agosto 2022 a Badesi: Badesi ospita sul suo territorio una delle spiagge sabbiose più lunghe della Sardegna, a metà strada tra la Costa Rossa di Trinità d’Agultu e Castelsardo, nella Sardegna nordoccidentale.

Spiagge molto belle e molto ventilate, tanto da essere uno dei paradisi degli amanti del vento, come i surfers. Ricordo che Badesi ha confermato anche quest’anno diverse Bandiere Blu della FEE, a testimonianza del proprio impegno per il turismo e sostenibile. Siete mai stati ad esempio nella spiaggia di Li Junchi?

Oggi vi parliamo del folto calendario di eventi che vengono organizzati a Badesi e nelle sue frazioni a mare durante l’estate 2022 . Dal centro abitato si può arrivare nelle frazioni a mare e in spiaggia con un utilissimo servizio di bus navetta a pagamento.

Perché tutti noi, dopo una bella giornata di mare, vogliamo goderci il fresco della sera passeggiando, mangiando qualcosa, ascoltando buona musica, ballando e divertendoci. A Badesi, in particolare, in questi due mesi estivi abbiamo ben 7 sagre, una festa della birra e innumerevoli serate dedicate ai prodotti tipici locali. Vediamo subito il programma completo.

Eventi Luglio 2022 Badesi:

Da sottolineare le degustazioni di prodotti locali e balli di gruppo con “Ballando con Gusto” (17 e 31 luglio 2022), la “Serata del gusto” con degustazioni di prodotti a Km0 (19 luglio 2022), la “G.U. Beer Fest” (20 luglio 2022), la “Sagra delle lumache” (23 luglio 2022) e la “Sagra della melanzana” (29 luglio 2022).

E poi ancora proiezioni di film, festival canori, manifestazioni sportive, presentazioni di libri, giochi a quiz, serate musicali, giochi gonfiabili per bambini e tanto altro ancora.

Ricordiamo che il programma degli eventi è già partito, di seguito gli appuntamenti dalla serata di oggi in poi.

Eventi Agosto 2022 Badesi:

Tornano anche ad agosto le “Serate del gusto” con degustazioni di prodotti tipici locali (2 e 24 agosto 2022), da non perdere anche la “Sagra della zuppa gallurese” (9 agosto 2022), la manifestazione “Calici di stelle” (10 agosto 2022), il “Carnevale estivo” (13 agosto 2022), la “Sagra delle lumache” (17 agosto 2022), la “Sagra del vitellone” (17 agosto 2022), la “Sagra di la mazza frissa” (20 agosto 2022) e la “Sagra del porcettone” (23 agosto 2022)

Completano il programma le proiezioni di film, le serate a quiz, le presentazioni di libri, i giochi gonfiabili per bambini e tanto altro ancora.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Dove si trova e come arrivare a Badesi:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: