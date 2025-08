Sagra della purpuzza, melanzane e sevada a Orosei, ecco il programma di sabato 16 luglio 2022!

Sagra della purpuzza, melanzane e sevada a Orosei: si svolgerà sabato prossimo, il 16 luglio 2022 , un nuovo imperdibile appuntamento con le sagre dell’estate 2022 a Orosei, la celebre località balneare in provincia di Nuoro.

L’appuntamento è infatti in piazza del Popolo con la “Sagra della purpuzza, melanzane e sevada” a partire dalle ore 20:00. La sagra fa parte degli eventi dell’estate 2022 a Orosei.

Due precisazioni per i non sardi: la “Sevada” è il nome che a Orosei danno alla “Seada”, mentre la “Purpuzza” è semplicemente carne di maiale macinata, con l’aggiunta di sale, pepe, altre spezie e vino, quindi cotta in padella o alla piastra. Semplificando, è praticamente il contenuto delle salsicce, cotto e mangiato “sfuso”, di solito sul pane.

Programma sagra della purpuzza, melanzane e sevada, Orosei:

Sabato, 16 luglio 2022:

ore 20:00 – Piazza del Popolo – Inizio sagra

E mi raccomando, non dimenticate di passare la giornate nelle splendide spiagge di Orosei, come Sa Curcurica, Cala Liberotto e l’Oasi di Bidderosa.

Dove si trova e come arrivare a Orosei:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli rivolgetevi pure agli organizzatori sulla pagina Facebook dell’evento.