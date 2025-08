Calici a Torre delle Stelle 2024: ecco il programma completo di sabato 10 agosto 2024!

Calici a Torre delle Stelle 2024: data, orari e programma. Torna anche quest’anno, nella serata di sabato 10 agosto 2024 , la manifestazione a carattere enologico che, malgrado la sua giovane età, è probabilmente già divenuta la più iconica di Torre delle Stelle: “Calici a Torre delle Stelle“.

Torre delle Stelle, per chi non la conoscesse, è una famosa località balneare situata in territorio di Maracalagonis, lungo la strada litoranea che da Cagliari arriva fino a Villasimius, nel sud della Sardegna.

Bene, la quinta edizione di Calici a Torre delle Stelle si svolgerà ancora una volta pressi il parco giochi di via del Sagittario. L’ingresso è libero.

Come il nome fa intuire, si tratta di una manifestazione enogastronomica che – tra vino, sapori, arte, musica e mare – che rientra nel novero degli appuntamenti ideati per l’osservazione delle Perseidi, le stelle cadenti di agosto.

Programma Calici a Torre delle Stelle 2024:

Sabato, 10 agosto 2024:

ore 19:00 – Apertura stands degli artigiani e dei produttori locali

ore 20:00 : Degustazione vini della “cantina di Quartu Sant’Elena” (con sede a Maracalagonis); Degustazione piatti tipici del territorio .

ore 21:00 – Concerto dei Toy Hammer (offerto dal Comune di Maracalagonis, assessorato cultura e spettacolo)

(offerto dal Comune di Maracalagonis, assessorato cultura e spettacolo) ore 22:00 – Dj set con Angelo Fraternali e Simon Luca (offerto dalla pro loco marese)

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’associazione turistica pro loco Marese di Maracalagonis, con il patrocinio del Comune di Maracalagonis e la collaborazione con la cantina di Quartu Sant’Elena (che ha però sede a Maracalagonis). Ad essi vi rimandiamo per avere maggiori info, altrimenti potete rivolgervi alla pagina Facebook dell’evento.

Dove si trova Torre delle Stelle e come arrivare in via del Sagittario:

La mappa è puntata su via del Sagittario, zoomate per vedere meglio, troverete subito il parco giochi.

