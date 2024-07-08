Festa del porcetto 2024 a Murta Maria. Ecco il programma di sabato 27 luglio 2024!
Sagra del porcetto 2024 a Murta Maria: torna anche quest’anno, siamo alla sua terza edizione, l’attesissima sagra del porcetto (o maialetto arrosto sardo) a Murta Maria, frazione di Olbia, in Gallura, nel nord est della Sardegna. L’appuntamento è per sabato 27 luglio 2024 in in viale Murta Maria 75, a partire dalle ore 18:00.
Si tratta di una grande serata dedicata alla Sardegna e, oltre alla sagra, troverete le creazioni degli artigiani locali, musica live e dj set.
Intanto però vi ricordo che da Murta Maria si passa per andare ad una delle spiagge più belle di Olbia: la spiaggia di Porto Istana. Quindi sabato sera, al ritorno dal mare, sapete già cosa fare!
Programma Festa del Porcetto a Murta Maria:
Sabato, 27 luglio 2024:
- dalle ore 18:00 – Viale Murta Maria 75:
- Festa del porcetto sardo
- Artigiani in mostra
- ore 19:00 – Musica con Billy Dj
- ore 20:30 – Concerto della Sonadas band
- ore 22:00 – Musica con Billy Dj
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli e informazioni su questo evento, ma anche sugli appuntamenti dell’estate a Murta Maria, vi vonsiglio di seguire la pagina Facebook dell’associazione MuMa (eventi a MUrta MAria).
Altrimenti potete contattare questo numero di telefono: 328 667 9096.
Dove si trova via Murta Maria 75:
In pratica è il suolo pubblico di fronte a viale Murta Maria 75.
