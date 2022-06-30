Prime multe in Sardegna, da Cagliari a Olbia: è appena iniziata l’estate e già arrivano le prime ondate di multe in Sardegna. In particolare, sulla spiaggia del Poetto di Cagliari, durante i controlli della polizia municipale per verificare il rispetto delle ultime ordinanze del Sindaco Truzzu, sono stati multati diversi bagnanti sorpresi a fumare in spiaggia.

E pensare che quando abbiamo condiviso l’articolo “Cagliari, niente fumo, sigarette e plastica al Poetto” sui social, in molti hanno commentato “capirai, era già così“.

Sanzioni per più di 3mila euro e chiusura immediata dell’attività invece, sempre al Poetto di Cagliari, per un noleggiatore di natanti di varia natura non in regola con diversi articoli del codice della navigazione sulla sicurezza e alcune irregolarità amministrative.

A Olbia invece le note dolenti arrivano da Porto Istana, sulla strada che porta alla spiaggia principale, dove sono stati multati numerosi automobilisti indisciplinati che avevano parcheggiato sulla banchina malgrado fosse vietato. Un po’ parcheggio selvaggio, un po’ la mancanza cronica di parcheggi in una delle spiagge più amate del territorio.

Il nostro consiglio è di rispettare sempre regole e divieti, la vacanza dev’essere relax, perché mai rischiare una multa e doversi poi arrabbiare?