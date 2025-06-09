Torna a Sassari la Grande festa di Li Punti: in programma concerti, spettacoli e cibo di strada. Dal 13 al 15 giugno il quartiere sassarese ospiterà concerti, sfilate folk, cabaret e un’intera area dedicata al divertimento per famiglie e bambini. Tutti i dettagli!

La grande festa di Li Punti a Sassari: torna anche quest’anno uno dei grandi eventi primaverili del sassarese, per la precisione a Li Punti, il quartiere alla periferia nordoccidentale della città di Sassari (in direzione Porto Torres). E’ il comitato “W LI PUNTI” a organizzare “La grande festa di Li Punti” o “Li Punti Summer Fest“, ben tre giorni dedicati alla musica, allo street food e al divertimento: il 13, 14 e 15 giugno 2025 .

Musica live, dj set show, cabaret, gruppi folk, tradizioni, street food & beverage, mega area bimbi, mascotte e giochi per ragazzi sono gli ingredienti del programma di questo atteso evento.

L’ingresso è gratuito.

Grande festa di Li Punti, programma 2025:

E’ probabile un ulteriore aggiornamento del programma con maggiori dettagli.

Venerdì, 13 giugno 2025:

dalle ore 18:00 (circa) – Apertura street food e giochi per bambini

e dalle ore 19:30 – Sfilata con il gruppo folk di Valledoria, il gruppo folk San Nicola di Sassari, i Gigantes di Sennori, il gruppo folk Città di Sassari e l’organetto di Angelo Nieddu

con il gruppo folk di Valledoria, il gruppo folk San Nicola di Sassari, i Gigantes di Sennori, il gruppo folk Città di Sassari e l’organetto di Angelo Nieddu a seguire – Concerto di Maria Giovanna Cherchi

Sabato, 14 giugno 2025:

dalle ore 18:00 – Apertura street food e giochi per bambini

e dalle ore 21:30 – Concerto della Ligaband (band tributo a Ligabue)

(band tributo a Ligabue) ore 23:00 – Cabaret con Signora Agnese

ore 23:40 – Follia Italiana

Domenica, 15 giugno 2025:

dalle ore 18:00 – Apertura street food e giochi per bambini

e dalle ore 19:30 – Sfilata di oltre 20 mascotte della Disney

dalle ore 22:00 – Nostalgia 90 Show

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti dell’ultimo momento, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori.

Dove si trova il quartiere di Li Punti e come arrivare:

La mappa è puntata su via Pietro Camboni, zoomate per maggiori dettagli.

La Grande festa di Li Punti: domande frequenti

Cosa prevede il programma di venerdì 13 giugno alla Grande festa di Li Punti?

Il venerdì, la festa inizia nel tardo pomeriggio con l’apertura dell’area street food e dei giochi per bambini. A partire dalle 19:30 si terrà una suggestiva sfilata di gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna, tra cui quelli di Valledoria e Sassari. Saranno presenti anche i Gigantes di Sennori e l’organettista Angelo Nieddu. La serata si chiuderà con il concerto di Maria Giovanna Cherchi, amatissima interprete della musica sarda. Una prima giornata all’insegna della tradizione e della musica dal vivo.

Quali sono gli eventi principali di sabato 14 giugno alla Grande festa di Li Punti?

Il sabato della Li Punti Summer Fest è ricco di appuntamenti per tutte le età. Si parte alle 18:00 con l’apertura delle aree gastronomiche e ricreative per bambini. Alle 21:30 è previsto il concerto della Ligaband, la tribute band ufficiale di Ligabue. A seguire, spazio alla comicità con il cabaret della Signora Agnese e, a chiudere la serata, l’energia travolgente di Follia Italiana. Una combinazione perfetta di musica, risate e divertimento notturno.

Cosa succede domenica 15 giugno durante l’ultima giornata della festa a Li Punti?

La domenica si apre alle 18:00 con il consueto spazio dedicato allo street food e alle attività per bambini. Uno degli appuntamenti più attesi è la sfilata con oltre venti mascotte Disney, prevista per le 19:30, che farà la gioia dei più piccoli. In serata, a partire dalle 22:00, ci sarà il grande show “Nostalgia 90”, per ballare e cantare al ritmo dei successi degli anni Novanta. Un finale perfetto per tre giorni di festa, allegria e condivisione.

