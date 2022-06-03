Weekend 3, 4 e 5 giugno 2022 in Sardegna: Ecco sagre ed eventi da non perdere!

Weekend 3, 4 e 5 giugno 2022, eventi e sagre in Sardegna: è un bellissimo weekend primaverile in Sardegna, per la verità con temperature da estate piena, ma anche cieli tersi e una marea di eventi per tutti i gusti, molti dei quali sono cominciati ieri, per la “Festa della Repubblica”, e continueranno fino a domenica con il mondiale rally nel nord Sardegna, il carnevale di Bosa, la sagra delle ciliegie di Villacidro, la tappa inaugurale della festa del gusto a Cagliari, la festa della birra a Perfugas e ancora feste con l’uscita delle maschere tradizionali del carnevale barbaricino, feste religiose e tanto altro ancora.

E anche il weekend con l’appuntamento conclusivo di “Monumenti Aperti“, mentre continua anche la “Primavera nel cuore della Sardegna” che questo fine settimana fa tappa a Silanus.

Ma vediamo subito gli eventi in Sardegna nel weekend del 3, 4 e 5 giugno 2022 , divisi come sempre per area geografica. Prima di mettervi in movimento vi consigliamo anche di consultare la mappa delle postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.

Tutti gli eventi in Sardegna :

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Assemini, Elmas, Gavoi, Neoneli, Ossi, Sardara, Uta e Villaputzu – Monumenti aperti 2022 – 4 e 5 giugno 2022:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno: