Weekend 21 e 22 maggio 2022 in Sardegna: Ecco sagre ed eventi da non perdere!

Weekend 21 e 22 maggio 2022, eventi e sagre in Sardegna: è stata una settimana insolitamente caotica per questo blog che, anche a causa anche un nostro impegno a Roma, ci ha costretto a ridurre il numero di articoli usciti nel corso degli ultimi giorni. Per lo stesso motivo l’articolo sugli eventi in Sardegna nel weekend del 21 e 22 maggio 2022 esce con un giorno di ritardo. Non ci siamo sentiti però di lasciarvi senza!

Anche perché è un weekend piuttosto interessante, con Monumenti aperti che fa tappa anche a Cagliari, Sassari e Porto Torres e la “Primavera nel cuore della Sardegna” che arriva a Gairo. Da non perdere anche la “Stazzi e Cussoghji” a Budoni, il concerto gratuito di Fiorella Mannoia ad Arzachena e la doppia esibizione della pattuglia delle frecce tricolori ad Alghero. Molte le sagre e le feste in tutte le province!

Ma vediamo subito gli eventi da non perdere questo fine settimana in Sardegna suddivisi per area geografica: nord, centro e sud.

Tutti gli eventi in Sardegna :

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Cagliari, Genoni, Ittiri (solo domenica), Ploaghe, Porto Torres, Sassari, Siddi, Villanovaforru – Monumenti aperti 2022 – 21 e 22 maggio 2022:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno: