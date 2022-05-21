Weekend 21 e 22 maggio 2022 in Sardegna: Ecco sagre ed eventi da non perdere!
Weekend 21 e 22 maggio 2022, eventi e sagre in Sardegna: è stata una settimana insolitamente caotica per questo blog che, anche a causa anche un nostro impegno a Roma, ci ha costretto a ridurre il numero di articoli usciti nel corso degli ultimi giorni. Per lo stesso motivo l’articolo sugli eventi in Sardegna nel weekend del 21 e 22 maggio 2022 esce con un giorno di ritardo. Non ci siamo sentiti però di lasciarvi senza!
Anche perché è un weekend piuttosto interessante, con Monumenti aperti che fa tappa anche a Cagliari, Sassari e Porto Torres e la “Primavera nel cuore della Sardegna” che arriva a Gairo. Da non perdere anche la “Stazzi e Cussoghji” a Budoni, il concerto gratuito di Fiorella Mannoia ad Arzachena e la doppia esibizione della pattuglia delle frecce tricolori ad Alghero. Molte le sagre e le feste in tutte le province!
Ma vediamo subito gli eventi da non perdere questo fine settimana in Sardegna suddivisi per area geografica: nord, centro e sud.
Nota Bene: prima di mettervi in viaggio è fortemente consigliata la visita ai link fonte presenti in ogni articolo (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza per tempo. Per evitare multe inoltre, vi consigliamo anche di dare un’occhiata alle postazioni degli autovelox in Sardegna, ad ogni modo guidate adagio.
Tutti gli eventi in Sardegna:
— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —
- Eventi nel Nord Sardegna (tutta la Provincia di Sassari e la Gallura);
- Eventi nel Centro Sardegna (Province di Nuoro, Ogliastra, Oristano);
- Eventi nel Sud Sardegna (Cagliari e Sud Sardegna dal Medio Campidano al Sulcis)
Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.