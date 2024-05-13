Estate Teodorina 2024, tutti gli eventi di maggio e giugno a San Teodoro, nel nord est della Sardegna: il Comune di San Teodoro ha diffuso il programma degli appuntamenti di maggio e giugno 2024 inseriti nel cartellone dell’ “Estate Teodorina 2024“.

Si tratta degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale con lo scopo di intrattenere i turisti che proprio adesso cominciano ad affluire copiosi nella famosa località turistica della Gallura. Per animare quindi le serate dopo aver passato l’intera giornata tra le splendide spiagge di San Teodoro.

Tra gli eventi principali da segnalare “San Teodoro in fiore” (17, 18 e 19 maggio 2024), il “Vino Village” (7,8 e 9 giugno 2024) e la quinta edizione de “Il paese e il suo grano” (22 giugno 2024)

San Teodoro in Fiore (17, 18 e 19 maggio 2024):

Gli eventi dell’estate di San Teodoro cominciano il prossimo weekend con una nuova edizione di “San Teodoro in fiore”, evento realizzato in collaborazione con “Infioritalia“, l’associazione nazionale delle infiorate artistiche. Ben 30 Maestri infioratori, provenienti da ogni parte d’Italia – da Cupramontana, Castelraimondo, San Valentino Torio, Alatri, San Gemini, Rocca Santo Stefano e Fabriano – , realizzeranno una lunga e meravigliosa infiorata nel centro del paese, coinvolgendo i presenti con i profumi e i colori dei fiori.

Verrà così realizzata e una lunga e meravigliosa infiorata dedicata alle tradizioni sarde e una rappresentazione floreale dedicata all’artista Andrea Parodi. Verranno creati tappeti fioriti con la tecnica del fiore fresco e con quella del fiore essiccato e triturato.

Inoltre l’associazione “Arti e Mestieri” proporrà esposizioni artigianali e si potrà visitare gratuitamente il Museo itinerante Andrea Parodi, un momento per rivivere in forma multimediale la vita dell’artista, gentilmente concesso e gestito dalla Fondazione Andrea Parodi.

Venerdì, 17 maggio 2024 : Predisposizione delle aree da allestire con l’esperienza degli infioratori di InfiorItalia

: Sabato, 18 maggio 2024 : ore 9:30 – Inizio dei lavori ore 18:30 – Inaugurazione dell’infiorata

: Domenica, 19 maggio 2024 : Visita dell’infiorata aperta a tutti nel centro del paese

:

Eventi Maggio 2024 San Teodoro:

18 maggio 2024 – Via Lucca – Raduno Africa Twin Sardegna (moto incontro)

– Via Lucca – (moto incontro) 18 e 19 maggio 2024 – dalle ore 09:00 alle 18:30 – Spiaggia La Cinta – Battesimo del mare

– dalle ore 09:00 alle 18:30 – Spiaggia La Cinta – 24, 25 e 26 maggio 2024 – Zona artigianale – Motomarea 2024

– Zona artigianale – 31 maggio 2024 – dalle ore 17:00 – Colle Mariano – Processione con partenza dalla chiesa di Santa Teresa di Calcutta verso il colle, a seguire Santa Messa, canti e balli in onore di Nostra signora della Fiducia.

Eventi Giugno 2024 San Teodoro:

1 giugno 2024 – dalle ore 19:00 – Piazza Gallura – Coltellinai in piazza , lavorazione ed esposizione del coltello tradizionale sardo

– dalle ore 19:00 – Piazza Gallura – , lavorazione ed esposizione del coltello tradizionale sardo 7, 8 e 9 giugno 2024 – Centro storico – Vino Village 2024 : mostra e degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio

– Centro storico – : mostra e degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio 8 e 9 giugno 2024 :

: Spiaggia La Cinta – Swim the Island : gara di nuoto in acque libere (IV edizione)

: gara di nuoto in acque libere (IV edizione) Località Monte Pedrosu – Festeggiamenti in onore di Sant’Andrea e della Madonna del Rosario

dal 10 giugno 2024 – Centro storico – Mercato serale Coclearia

– Centro storico – 13, 14 e 15 giugno 2024 – Località Straula – Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova

– Località Straula – 22 giugno 2024 – dalle ore 19:00 – Centro storico – Agliola 2024 : “Il paese e il suo grano“, Focu di Santu Gjuanni, mostra oggetti della tradizione agricola gallurese, esibizione del coro Eufonia diretto dal Maestro Mauro Lisei

– dalle ore 19:00 – Centro storico – : “Il paese e il suo grano“, Focu di Santu Gjuanni, mostra oggetti della tradizione agricola gallurese, esibizione del coro Eufonia diretto dal Maestro Mauro Lisei 23 giugno 2024 – Festeggiamenti in onore di San Teodoro Martire

– 30 giugno 2024 – Piazza Gallura – Spettacolo musicale Anaid, donne e uomini del Mediterraneo, con Mauro Mibelli, Nicole Ruzzittu, Peppe Albanese, Antonio Meloni, Paolo Brandano

C’è qualcosa in programma per luglio e agosto?

Certamente sì, verrà man mano pubblicato dal Comune il calendario degli eventi dell’estate a San Teodoro fino a ottobre 2024. Programma che noi riprenderemo con numerosi articoli dedicati.

