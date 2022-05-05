22 spiagge più belle d’Europa, 3 sono in Sardegna: sta per arrivare l’estate e cominciano a fiorire le classifiche delle spiagge più belle d’Italia, d’ Europa e del mondo. Bene, sempre curiosi, oggi vi parliamo della classifica delle 22 spiagge più belle d’Europa stilata da “European Best Destinations” (EBD). Noi, già che ci siamo, vi ricordiamo anche la cartina delle spiagge più belle della Sardegna!

“European Best Destinations” è un sito di viaggi dedicato alla promozione della cultura e del turismo in Europa. Creato nel 2009, ma soprattutto è il sito web dedicato al turismo più visitato in Europa da 8 anni consecutivi. Quindi capite bene quanta influenza può avere nell’indirizzare le vacanze dei turisti europei.

Non solo, si tratta di un sito che, in collaborazione con gli uffici del turismo partecipanti e la rete EDEN, promuove una migliore comprensione della ricchezza, della diversità e della qualità delle destinazioni europee. Insomma, è assai attento al rapporto tra qualità delle offerte turistiche e il rispetto dell’ambiente.

Cala Goloritzé al 4° posto in Europa, prima in Italia:

E allora ecco che abbiamo il piacere di informarvi che ben 3 spiagge della Sardegna fanno parte della top 22 delle migliori spiagge europee (classifica edita nel 2022). Vediamole assieme, posizione più motivazione:

Cala Goloritzé: quest’estate scopri la selvaggia spiaggia di Cala Goloritze in Sardegna . I più coraggiosi possono arrivarci a piedi (1 ora di camminata). Il sentiero è ombreggiato che è gradevole in estate ma non è accessibile a persone con mobilità ridotta o con passeggini. Devi indossare delle buone scarpe, soprattutto per il ritorno, si arrampica! Per preservare questo luogo paradisiaco, l’accesso alla spiaggia è regolamentato e non è gratuito (6 euro a persona), ma il parcheggio è gratuito. Puoi raggiungerlo anche in barca. Cala dei Gabbiani: una delle spiagge più belle d’ Europa è una spiaggia segreta, accessibile solo in barca. Nuota nelle acque turchesi con i pesci, rilassati sulla spiaggia di ciottoli e sabbia fine e goditi la tua vacanza in Italia. Spiaggia di Cala Cipolla, Chia: con le sue acque cristalline, le pinete, le calette e le spiagge segrete, la Sardegna offre alcune delle spiagge più belle d’Italia . Il mare è calmo e le acque poco profonde. Questa spiaggia è perfetta per le famiglie. È possibile parcheggiare a 200 m dalla spiaggia (5 euro al giorno). Non ci sono bar e ristoranti in loco, ma in estate troverete un piccolo commerciante di bibite e gelati che allestisce un negozio all’ingresso della spiaggia con il suo piccolo furgone.

Quanto alla classifica generale, troviamo al primo posto il Portogallo con la spiaggia dorata di Porto Santo, al secondo la Spagna con la spiaggia di Bologna, al terzo di nuovo il Portogallo con la spiaggia di Seixal a Madeira. Le spiagge italiane in classifica in tutto sono 6, la metà in Sardegna.

