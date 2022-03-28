Migliori camping italiani 2022, pioggia di premi per campeggi della Sardegna: andiamo oggi a scoprire i migliori campeggi del 2022 in Sardegna, non in senso assoluto, ma in base alla valutazioni del portale Campeggi.com, che rilascia i “Certificati di Eccellenza KoobCamp” in diverse categorie, raccontandoci quali sono i 10 migliori campeggi per le famiglie, per chi ama fare le vacanze con i propri amici a 4 zampe, ma anche chi ha i migliori servizi. I camping italiani cioè con i migliori ristoranti, centri benessere e persino bagni!

il premio è stato infatti creato per premiare gli sforzi dei camping italiani che più cercano di andare incontro alle esigenze dei turisti, con lo scopo di aiutare i campeggiatori a scegliere i campeggi migliori nei quali organizzare le proprie vacanze, in base alle proprie esigenze.

Bene, i campeggi sardi brillano praticamente in tutte categorie, primeggiando in due, ma andiamo con ordine.

Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia a Bari Sardo è il miglior camping italiano per famiglie:

Campeggio L’Ultima spiaggia a Bari Sardo

Il campeggio ogliastrino, che si trova enlla Sardegna centro orientale, si porta infatti a casa il primo posto nella sezione “Family 2022“. La motivazione è presto detta: piazzole ombreggiate da alberi di eucalipti, mimose e pini, case mobili, sistemazioni glamping, ambiente rilassante e amichevole, accesso diretto al mare. L’ideale insomma per una comoda vacanza in famiglia, a stretto contatto con la natura, sul mare della Sardegna.

Non solo il Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia di Bari Sardo, nella top 10 è presente anche un secondo campeggio sardo: il Camping Village 4 Mori a Muravera (nel sud est della Sardegna).

Campeggio 4 Mori a Muravera

Villaggio Camping Capo Ferrato a Muravera è il camping italiano con il miglior ristorante:

Campeggio Capo Ferrato a Muravera

Se vi piace mangiare bene, dovete sapere che il titolo di camping village con il “Miglior Ristorante del 2022” è andato al Villaggio Camping Capo Ferrato di Muravera, nel sud est della Sardegna. Il riconoscimento va a premiare le strutture all’aria aperta che offrono ai turisti l’opportunità di provare i piaceri della buona tavola durante le proprie vacanze, contribuendo a promuovere i prodotti del territorio e il Made in Italy.

Tiliguerta Glamping & Camping Village a Muravera è il miglior campeggio pet friendly in Italia:

Tiliguerta, il camping amico dei cani e dei loro padroni

A primeggiare la classifica dei 10 migliori campeggi e villaggi italiani nella categoria “Pet Friendly“, cioè amici della Sardegna, è ancora una volta un camping di Muravera, la famosa località turistica del sud est sardo: il Tiliguerta Glamping & Camping Village. Campeggio che si trova alla fine della famosa e lunghissima spiaggia di Costa Rei.

La struttura en plein air offre quindi ai turisti la possibilità di trascorrere delle vacanze indimenticabili insieme ai propri amici a quattro zampe, in quanto gli animali domestici vengono considerati parte integrante della famiglia. Insomma, anche loro devono godersi la vacanza!

I migliori Glamping in Italia:

Per chi non lo sapesse la parola “glamping” deriva dall’unione delle parole inglesi “glamorous” e “camping” e lo possiamo tradurre come un “campeggio di lusso“. Bene, nella top 10 dei migliori glamping italiani uno è in Sardegna:

Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia a Bari Sardo, in Ogliastra, lungo la costa centro orientale della Sardegna .

I migliori campeggi italiani con centri benessere:

Anche nel mondo dei campeggi ci sono strutture specializzate in vacanze benessere, a noi fa piacere sottolineare che tra i migliori campeggi e villaggi italiani nella categoria “Wellness”, uno si trova in Sardegna:

Centro Vacanze Isuledda ad Arzachena nel nord est della Sardegna .

I 10 campeggi con i migliori bagni in Italia? 3 sono in Sardegna!

I bagni sono una cosa delicata, specie nei campeggi, dove pulizia e organizzazione sono assolutamente centrali per garantire, anche sotto questo punto di vista, una vacanza eccezionale anche ai turisti più schizzinosi.

Bene, nella classifica della sezione “Great Bathroom“, cioè le 10 strutture en plain air con i migliori servizi igienici dal punto di vista strutturale e organizzativo, ben 3 campeggi si trovano in Sardegna:

Camping Cala d'Ostia a Pula, nell'area metropolitana di Cagliari, nel sud ovest della Sardegna

Campeggio Villaggio L'Ultima Spiaggia a Bari Sardo, in Ogliastra, nel sud est della Sardegna

Villaggio Camping Capo Ferrato, Muravera, lungo la costa sud est della Sardegna

Noi terminiamo questo articolo con la mappa delle aree di sosta per i camper sul mare della Sardegna.

