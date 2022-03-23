Too Good To Go, l’app anti spreco arriva a Oristano: chi abita a Cagliari sa già di cosa si tratta, “Too Good To Go” è un’app anti-spreco che aiuta commercianti, utenti e il pianeta. Di cosa di tratta? Di un’app che aiuta a contrastare lo spreco alimentare, permettendo agli esercenti commerciali di mettere facilmente in vendite il proprio invenduto e agli utenti di acquistare prodotti ancora freschi a un terzo del prezzo originale .

Da un lato quindi i commercianti riescono a vendere del prodotto altrimenti invenduto, dall’altro i consumatori risparmiano, in più si contrastano lo spreco alimentare (contrastare lo spreco alimentare vuol dire riuscire a nutrire un maggior numero di persone nel pianeta) e il cambiamento climatico (ogni Magic Box salvata permette infatti di evitare l’emissione nell’ambiente di oltre 2.5 kg di CO2e).

Come funziona?

I consumatori possono acquistare delle Magic Box, che contengono una selezione a sorpresa dei prodotti invenduti di fine giornata.

Più precisamente:

I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo all’app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata – generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza.

Dove si scarica l’app To Good To Go:

Chi ha aderito a Oristano?

A Oristano e provincia hanno aderito:

il panificio Fromentu (pane fresco, focacce e altri prodotti da forno), la pasticceria L’Operà di Simone (pasticcini, torte e brioches),

(pane fresco, focacce e altri prodotti da forno), la pasticceria L’Operà di Simone (pasticcini, torte e brioches), il fruttivendolo Ortufrutta (frutta e verdura di stagione),

(frutta e verdura di stagione), la pizzeria Genesi (pizze al taglio),

(pizze al taglio), il bar Temptation Pasticceria Caffetteria (snack dolci e salati, oltre a primi e secondi piatti realizzati con ingredienti stagionali).

Oltre a grandi catene come NaturaSì, Eurodrink, Leader Price, Spazio Conad, Campagna Amica Oristano, CRAI e CRAI Extra.

Quasi 7 milioni di Magic box vendute in Italia:

Too Good To Go è presente in 15 Paesi europei, negli Stati Uniti e in Canada con 52 milioni di utenti, più di 110mila negozi aderenti e 117 milioni di Magic Box vendute. 6 milioni e 700 mila delle quali solo in Italia.

