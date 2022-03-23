Traghetto Cagliari-Arbatax-Civitavecchia: nessuno stop, tratta a Grimaldi per un altro anno!

Traghetto Cagliari–Civitavecchia continua per altri 12 mesi: nei giorni scorsi era emersa la preoccupazione che il collegamento passeggeri tra Cagliari e Civitavecchia potesse saltare per le solite lungaggini burocratiche relative all’aggiudicazione della rotta in continuità territoriale per i prossimi 12 mesi.

Bene, possiamo confermare che non c’è stato e non ci sarà nessuno stop, i biglietti sono regolarmente in vendita. Il servizio sarà operato con gli stessi prezzi, orari e frequenze. Per la precisione sono previsti tre tre approdi la settimana a Cagliari e due ad Arbatax.

Malgrado non ci sia ancora l’ufficialità infatti, il portale della compagnia consente l’acquisto dei biglietti. Il nuovo bando che assegna alla Grimaldi il collegamento per un ulteriore anno dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Alla gara per l’aggiudicazione della rotta, gestita da Inivitalia per il ministero dei trasporti, ha peraltro partecipato solo Grimaldi Lines.

