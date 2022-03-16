Manca poco all’arrivo della bella stagione: ecco come sfruttare le promozioni Libraccio

Ordina già i libri scolastici per le vacanze

Bambini e ragazzi attendono con trepidazione l’arrivo delle vacanze scolastiche. Un periodo destinato a protrarsi per circa 3 mesi, da trascorrere divertendosi con gli amici, andando al mare, dedicandosi agli hobbies preferiti; il tutto “dimenticandosi” dello studio.

Esiste un rischio però, derivante dal trovarsi per diverso tempo lontano dai libri: quello di dimenticare, almeno in parte, quanto imparato nel corso dell’anno. A scongiurare il pericolo, evitando a diversi genitori di vedersi costretti a prenotare ore di ripetizione per i propri figli, saranno i libri per le vacanze disponibili sul sito ufficiale del Libraccio.

In nostro aiuto arrivano anche i codici sconto Libraccio con cui è possibile acquistare gli eBook a prezzo scontato. Quindi ora non ci sono più scuse per rimandare l’acquisto. Risparmiare è molto semplice, una volta prelevato il codice sconto dalla pagina dedicata, basterà inserirlo nella pagina di acquisto finale e lo sconto verrà automaticamente applicato.

Scopri i migliori libri da spiaggia

Le vacanze estive rappresentano, con grande probabilità, il periodo dell’anno in cui le vendite di libri raggiungono il loro massimo. D’altro canto, è proprio in vacanza che le ore passate lontano da scuola e lavoro favoriscono la lettura. Chi è alla ricerca di un buon libro da portare in spiaggia e leggere sotto l’ombrellone, placidamente cullato dalle onde del mare, ha nel catalogo del Libraccio un vero punto di riferimento.

Nello store ufficiale di Libraccio, infatti, è possibile procedere all’acquisto di moltissime tipologie di volumi, scegliendoli in base alle proprie preferenze. Gettonatissimi, in estate, sono horror e thriller, perfetti per regalare brividi anche al cospetto di giornate caratterizzate da temperature torride. E a rendere ancora più convenienti gli acquisti saranno i codici sconto Libraccio, ideali per ridurre il prezzo complessivo dell’ordine da inoltrare.

Libri in inglese

L’inglese: una lingua ormai universale, utile a scuola e in ambito lavorativo, ma ormai protagonista anche nella vita di tutti i giorni. Molti non se ne rendono nemmeno conto, ma sono tanti i termini inglesi ad essere entrati a far parte della quotidianità. Un buon modo per migliorare le proprie conoscenze di inglese è guardare dei film sottotitolati. Ancor meglio, per chi ha già una base da cui partire, è l’acquisto di un libro in inglese. Durante la lettura è possibile sottolineare i termini di cui non si conosce il significato, approfondendoli con il dizionario, o ripetere alcune frasi rimaste impresse per memorizzarle.

Affidandosi allo store Libraccio chiunque può trovare il libro in inglese che meglio risponda ai propri gusti; questo grazie all’ampia scelta garantita dall’e-shop, costantemente aggiornato. E il catalogo, oltre a libri per ragazzi e adulti, include volumi in inglese destinati ai più piccoli, incuriosendoli e appassionandoli a una lingua che, con molta probabilità, li accompagnerà nel percorso di studi.

eBook: tantissimi titoli in un solo dispositivo

Il fascino dei libri in formato cartaceo è innegabile. Sfogliare le pagine, percepirne il profumo, riporre con gioia un volume in libreria e vedersi allargare la collezione degli autori preferiti. Ma non sono pochi neppure i vantaggi legati al formato eBook. Ecco perché sempre più persone sono oggi in possesso di uno dei modelli di ebook Reader esistenti. Libraccio è consapevole di come sia comodo viaggiare con centinaia di libri senza sacrificare spazio nelle valigie; un unico supporto di pochi grammi per saziare ovunque la voglia di lettura.

Sull’e-shop del Libraccio è presente una sezione che racchiude libri di tutti i generi in formato digitale. Dai gialli agli horror, dalla saggistica ai grandi successi, sia di autori contemporanei che del passato, il catalogo si arricchisce ogni giorno di nuove proposte, per tutte le tasche.

Fai spazio per nuovi acquisti

Molte persone nutrono una vera passione per i libri, tanto da acquistare un nuovo volume prima di concludere quello in lettura per la paura di rimanere senza letture. Altri, invece, e pensiamo a chi frequenta la scuola, si sentono letteralmente costretti a leggerli. Ad accomunare entrambe le tipologie di lettori è il fatto che, spesso, il numero talmente elevato di volumi acquistati rende impossibile trovare spazio sufficiente in casa. Allora perché non cederli, approfittando del servizio di vendita libri usati del Libraccio?

Per farlo è sufficiente creare una lista di vendita e scegliere come farsi pagare. Sarà direttamente lo staff del Libraccio a occuparsi del ritiro a domicilio. In alternativa, l’utente potrà farli giungere al negozio portandoli presso un’edicola convenzionata. Un modo intelligente per non occupare troppo spazio nell’abitazione, offrire ad altri la possibilità di acquistare libri a prezzi ridotti, evitare di gettare carta inutilmente e, ovviamente, assicurarsi la possibilità di guadagnare qualcosa.

