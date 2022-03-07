Jurassic Expo in Tour a Oristano, dal 12 al 20 marzo 2022. Ecco orari e prezzi!
Jurassic Expo in Tour a Oristano, dal 12 al 20 marzo 2022: dopo il successo di Quartu Sant’Elena, la mostra con i dinosauri animati in grandezza naturale si sposta a Oristano. Il “Jurassic Expo in Tour” arriva quindi alla periferia di Oristano, in via Lisbona, praticamente di fronte alla questura cittadina, dal 12 al 20 marzo 2022.
Cosa è il Jurassic Expo:
Jurassic Expo è la grande mostra itinerante sta portando i giganti della preistoria in tour per tutta Italia, con la sua riproduzione del Giurassico popolata da enormi dinosauri interattivi, creature preistoriche animate, riproduzione a grandezza naturale, dai fossili al Tyrannosaurus-Rex (ma ci sono anche il Velociraptor e lo Spinosauro).
Orari di ingresso:
- Sabato 12 marzo e domenica 13 marzo 2022:
- mattino: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 20,00
- Lunedì martedì e mercoledì: riposo;
- Giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022: solo pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
- Sabato 19 marzo e domenica 20 marzo 2022:
- mattino: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 20,00
Prezzi biglietti:
Non è obbligatoria la prenotazione, ma è comunque consigliabile. I biglietti si possono prenotare online, in questo caso si paga 1 euro per la prenotazione e si salda il resto presso la biglietteria dell’evento.
- Adulti: 8 euro (+1 euro per la prenotazione);
- Bambini fino a 10 anni di età: 6,00 euro (+1 euro per la prenotazione),
- Bambini con età inferiore ai 2 anni: gratis.
Importante: la mostra si svolge nel pieno adempimento delle normative anti Covid, mascherina da portare con sé.
Altre info utili:
- Occorre presentarsi in cassa almeno 15 minuti prima dell’orario di accesso alla mostra per ricevere i biglietti a fronte del pagamento dell’importo rimanente;
- la prenotazione non può essere modificata;
- l’offerta non è soggetta al diritto di recesso;
- la mostra è visitabile in 30 minuti.
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare la pagina Facebook Expo Jurassic in Tour o chiamare al numero di telefono 3203147446.
Come arrivare al Jurassic Expo in Tour a Oristano:
