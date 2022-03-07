Jurassic Expo in Tour a Oristano, dal 12 al 20 marzo 2022: dopo il successo di Quartu Sant’Elena, la mostra con i dinosauri animati in grandezza naturale si sposta a Oristano. Il “Jurassic Expo in Tour” arriva quindi alla periferia di Oristano, in via Lisbona, praticamente di fronte alla questura cittadina, dal 12 al 20 marzo 2022 .

Cosa è il Jurassic Expo:

Jurassic Expo è la grande mostra itinerante sta portando i giganti della preistoria in tour per tutta Italia, con la sua riproduzione del Giurassico popolata da enormi dinosauri interattivi, creature preistoriche animate, riproduzione a grandezza naturale, dai fossili al Tyrannosaurus-Rex (ma ci sono anche il Velociraptor e lo Spinosauro).

Orari di ingresso:

Sabato 12 marzo e domenica 13 marzo 2022 : mattino : dalle ore 10,00 alle ore 12,00 pomeriggio : dalle ore 16,00 alle ore 20,00

: Lunedì martedì e mercoledì: riposo;

Giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022 : solo pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

: solo pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; Sabato 19 marzo e domenica 20 marzo 2022 : mattino : dalle ore 10,00 alle ore 12,00 pomeriggio : dalle ore 16,00 alle ore 20,00

:

Prezzi biglietti:

Non è obbligatoria la prenotazione, ma è comunque consigliabile. I biglietti si possono prenotare online, in questo caso si paga 1 euro per la prenotazione e si salda il resto presso la biglietteria dell’evento.

Adulti : 8 euro (+1 euro per la prenotazione);

: 8 euro (+1 euro per la prenotazione); Bambini fino a 10 anni di età : 6,00 euro (+1 euro per la prenotazione),

: 6,00 euro (+1 euro per la prenotazione), Bambini con età inferiore ai 2 anni: gratis.

Importante: la mostra si svolge nel pieno adempimento delle normative anti Covid, mascherina da portare con sé.

Altre info utili:

Occorre presentarsi in cassa almeno 15 minuti prima dell’orario di accesso alla mostra per ricevere i biglietti a fronte del pagamento dell’importo rimanente;

la prenotazione non può essere modificata;

l’offerta non è soggetta al diritto di recesso;

la mostra è visitabile in 30 minuti.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare la pagina Facebook Expo Jurassic in Tour o chiamare al numero di telefono 3203147446.

Come arrivare al Jurassic Expo in Tour a Oristano:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: