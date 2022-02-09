Enel X: stazione di ricarica auto elettriche inaugurata a Olbia. Adesso sono 30!
Nuova stazione di ricarica auto elettriche con Enel X a Olbia: è stata attivata in viale Basa a Olbia, nel parcheggio del Centro Commerciale Terranova, di proprietà comunale, la prima stazione HPC in Sardegna su suolo pubblico. HPC sta per “High Power Charging“, si tratta infatti di colonnine di ricarica per auto elettriche di ultima generazione, molto veloci.
Una nuova stazione di ricarica ad alta potenza a Olbia quindi, capace di ricaricare contemporanea di 4 veicoli elettrici con una potenza fino a 150kW per singolo connettore.
63 punti di ricarica a Olbia:
Ma non solo, la linea del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Olbia, guidato dal sindaco Settimo Nizzi ed Enel X, ha consentito l’installazione di ben 30 infrastrutture di ricarica per auto elettriche di cui 10 FAST. 29 sono già attivate, per un totale di 62 punti di ricarica attivi per auto elettriche nella città simbolo del nord est della Sardegna.
Si tratta di una grande spinta alla mobilità elettrica, nel capoluogo della Gallura. Una scelta a favore della transizione energetica e della sostenibilità ambientale in uno dei luoghi più belli al mondo.
Il record di Olbia:
Olbia è il comune più elevato numero di infrastrutture di ricarica elettriche Enel X installate in Sardegna, avendo adottato la vasta gamma delle tecnologie disponibili:
- JuicePole: che eroga fino a 22kW per singola presa,
- FAST: da 50kW per connettore
- Nuova Stazione HPC: fino a 150kW.
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici in Sardegna:
La Sardegna per la sua geografia e le distanze stradali limitate, si presta ad una buona transizione verso l’elettrico. Così spiega infatti Federico Caleno, responsabile della Mobilità Elettrica per l’Italia di Enel X:
La Sardegna rappresenta per sua stessa natura un’ottima opportunità di diffusione della mobilità elettrica, sia per il contesto naturale che per la sua estensione geografica, che si sposa perfettamente con l’autonomia degli attuali veicoli elettrici in commercio.Federico Caleno
Attualmente, sono presenti 360 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Sardegna per un complessivo numero di 722 punti di ricarica. Una rete in rapida crescita, anche grazie al bando di gara aggiudicato con la Regione, Enel installerà circa 500 ulteriori infrastrutture ad uso pubblico.
Mappa stazioni di ricarica Enel X in Sardegna:
Trovate qui la mappa delle stazioni di ricarica Enel x in Italia e in Sardegna.
RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.